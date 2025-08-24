為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    空心菜回到「3把50元」 民眾喊：終於敢買菜了

    菜價回穩，員林黃昏市場率先推出「空心菜3把50元」優惠，吸引民眾搶購。（記者陳冠備攝）

    2025/08/24 19:38

    〔記者陳冠備／彰化報導〕「終於敢買菜了」，受7月初丹娜絲颱風與0728豪雨影響，中南部農田嚴重受創，導致菜價一度飆漲，本月中旬溪湖果菜市場每公斤均價更創下54元歷史高點，一把空心菜曾喊到70元天價。隨著農民積極復耕，員林黃昏市場今（24日）率先推出「空心菜3把50元」優惠，吸引民眾搶購。

    根據溪湖果菜市場統計，今日蔬菜到貨量約39公噸，每公斤均價已降至42.1元，較10天前回跌12.6元。其中空心菜從每公斤80元大跌至29.3元，小白菜、青江菜也從百元價降至25至29元，跌幅近4成，不過「菜王」青蔥仍維持250元以上高價。

    陳姓家庭主婦開心表示：「上週菜價最貴時一把空心菜70元、一把青蔥200元，比便當還貴，根本不敢買！」現在看到3把50元的價格，終於能放心採買。

    員農黃昏市場菜販表示，空心菜因生長快速，從播種到採收僅需約2週，成為7月豪雨後首批恢復供應的葉菜，目前市場價一把20元、3把50元，另外也可搭配青江菜、小白菜等，3把70元的選擇。若未來天氣穩定，葉菜類供應量持續增加，預計菜價會更便宜，恢復平日一把10元的親民價格。

    菜價下跌，員林黃昏市場買菜人潮也漸漸增多。（記者陳冠備攝）

    小白菜、青江菜跌幅近4成，菜販也推出3把70元優惠。（記者陳冠備攝）

    菜價回穩，民眾選購最貴的青蔥還是猶豫再三。（記者陳冠備攝）

    「菜王」青蔥仍維持一把80元高價。（記者陳冠備攝）

    熱門推播