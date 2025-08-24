為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鼎泰豐店員想收「1空盤」引恐慌！網秒懂：精華中的精華

    網友在Threads上PO出照片，可看到一盤已經吃完抄手，只剩下紅油香辣醬的空盤子，和一份剛上桌的排骨蛋炒飯。（圖翻攝自Threads）

    網友在Threads上PO出照片，可看到一盤已經吃完抄手，只剩下紅油香辣醬的空盤子，和一份剛上桌的排骨蛋炒飯。（圖翻攝自Threads）

    2025/08/24 19:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友到享譽國內外的鼎泰豐用餐，表示店員要收掉已經吃完的「紅油抄手」時，整桌人見狀趕忙阻止，一票網友看了秒懂，原來鼎泰豐的紅油抄手醬汁讓不少人為之傾倒，網上流傳的鼎泰豐隱藏吃法之一便是用該醬汁拌炒飯，醬汁沒清空前，絕對不能收走碗盤！

    網友23日晚間在Threads上PO出一張照片，可以看到一盤已經吃完抄手，只剩下紅油香辣醬的空盤子，和一份剛上桌的排骨蛋炒飯。原PO表示，「今天炒飯才剛上桌，店員就要伸手要收走這盤（指吃完的紅油抄手），形成整桌人一片恐慌……」。

    原PO此話一出，馬上有一票老饕秒懂，原來是過去有人推薦鼎泰豐隱藏吃法，就是將紅油香辣醬拌進炒飯，別有一番風味。此外，只想要醬汁也行，一份酌收70元；還能單點菜單上沒有的「光麵」，加上紅油抄手拌一拌，就能變成美味的紅油抄手麵。原PO透露，她是去日本旅遊光顧當地的分店，因此店員不知道台灣這邊的隱藏吃法。

    鄉民紛紛表示，「原來是日本，難怪店員不知道這才是一套的」、「這絕對絕對不能收！拌麵拌炒飯的靈魂啊！」、「這盤是精華中的精華！」、「完全可以想像多驚慌哈哈」、「我會瞬間變成護食的狗」、「店員太不懂事ㄌ」、「神奇醬汁誰收走跟誰翻臉」、「這兩盤必須同時存在，而且紅油要吃到最後一滴，完全不能浪費！」

    在 Threads 查看

    近日有網友到鼎泰豐用餐，分享店員要收掉已經吃完的「紅油抄手」時，整桌人見狀趕忙阻止的趣事。（資料照）

    近日有網友到鼎泰豐用餐，分享店員要收掉已經吃完的「紅油抄手」時，整桌人見狀趕忙阻止的趣事。（資料照）

