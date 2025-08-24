為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    易經大學結業典禮 2400位八德賢士完成修業

    禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學易經大學今天舉行結業典禮，台中市長盧秀燕（左6）出席頒發證書。（記者陳建志攝）

    禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學易經大學今天舉行結業典禮，台中市長盧秀燕（左6）出席頒發證書。（記者陳建志攝）

    2025/08/24 18:56

    〔記者陳建志／台中報導〕禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學今天在中興大學惠蓀堂舉行結業典禮，來自全國逾2400位八德賢士順利完成修業，邁向修行新里程碑。包括台中市長盧秀燕、前總統陳水扁、前立法院院長王金平、前立法院副院長蔡其昌等人都出席，頒發賢士證書並與學員合影留念，肯定唯心聖教在傳承中華文化與培育人才上的貢獻。

    市府民政局說明，易經大學1996年創立於南投，占地28公頃，由創辦人混元禪師結合十方善知識與學者力量，以私人興學推動社會教育。修業學員需經歷基礎研習、經典探究與實踐修行，累積智慧與涵養，並通過考核方能獲頒「賢士證書」。

    其中，賢士制度設有8個果位，象徵「忠心、孝心、仁心、愛心、信心、義心、和心、平心」，體現品格與道德修養，通過結業不僅代表學問成就，更彰顯人格昇華，期盼學員都能將所學智慧，轉化為推動社會安定與祥和的力量。

    台中市長盧秀燕今天致詞時表示，當前社會雖充滿不安，但透過不斷學習與修行，能找到安身立命之道。她感謝師長用心授課、學員專注學習，讓大家在課程中學會認識自我、理解世界。期勉學員結業後將所學分享，自己好、他人好、社會國家與世界都更好。

    市府民政局長吳世瑋指出，唯心聖教自創立以來，秉持弘揚中華文化、推廣易經智慧為核心宗旨，並巧妙融合儒家倫理、佛家慈悲與道家自然精神，形成獨特的「三教合一」宗教文化特色。並以具體作為回饋社會，長年投入祈安護國、災後援助、慈善濟貧及教育推廣等多元公益工作。

    禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學易經大學今天舉行結業典禮，前立法院院長王金平（左6）出席頒發證書。（記者陳建志攝）

    禪機山唯心聖教仙佛寺易經大學易經大學今天舉行結業典禮，前立法院院長王金平（左6）出席頒發證書。（記者陳建志攝）

