為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    原價釋出、限時讓票、票到付款！警揭演唱會黃牛詐騙手法

    新北市警局長方仰寧於識詐攤位親自為民眾宣導反詐、反黃牛。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局長方仰寧於識詐攤位親自為民眾宣導反詐、反黃牛。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/24 19:37

    〔記者徐聖倫／新北報導〕演唱會門票黃牛時有所聞，6月周杰倫演唱會更是黃牛最高峰。有鑑於此，新北市警局與觀光局合辦「河海音樂季」，昨於新北都會公園壓軸場請到「糜先生」、「怕胖團」等知名樂團表演，同時現場各式攤位也包含新北市警局識詐宣導，期望寓教於樂，讓民眾能夠加深識詐觀念，遠離詐騙、黃牛。

    新北市警察局指出，近期演唱會熱潮不斷，詐騙集團也搭上這股風潮，常見手法包含「刊登假售票資訊」，於拍賣網站、社團或二手平台張貼「原價釋出」、「限時讓票」等熱門票券廣告；其次為「製造時間壓力」，宣稱「僅剩一張」、「朋友突然無法前往」等話術，迫使被害人快速決定；接著「引導私下交易」要求跳離平台（轉至LINE或Messenger），避開官方交易保障；最後「設下匯款陷阱」，要求提前匯款或提供金融卡資料，聲稱「票到付款」，但票永遠沒寄來。

    為有效識破此類詐騙，新北市警察局推廣「防詐三步驟」，首先「查看」，仔細檢視賣家帳號與留言紀錄，是否為新帳號、是否強調私訊聯繫、是否語氣急迫；次為「拒絕」，拒絕跳離交易平台、拒絕事先匯款或提供金融卡資料；最後是「查證」，撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    新北市警察局長方仰寧提醒，凡遇不明票券交易、需跳離平台匯款者，務必提高警覺，並記得「一查看、二拒絕、三查證」原則，撥打165查詢才是最安全的做法。

    新北市警局寓教於樂，在河海音樂季新北都會公園壓軸場設攤宣導識詐。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局寓教於樂，在河海音樂季新北都會公園壓軸場設攤宣導識詐。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播