原價釋出、限時讓票、票到付款！警揭演唱會黃牛詐騙手法

新北市警局長方仰寧於識詐攤位親自為民眾宣導反詐、反黃牛。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/24 19:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕演唱會門票黃牛時有所聞，6月周杰倫演唱會更是黃牛最高峰。有鑑於此，新北市警局與觀光局合辦「河海音樂季」，昨於新北都會公園壓軸場請到「糜先生」、「怕胖團」等知名樂團表演，同時現場各式攤位也包含新北市警局識詐宣導，期望寓教於樂，讓民眾能夠加深識詐觀念，遠離詐騙、黃牛。

新北市警察局指出，近期演唱會熱潮不斷，詐騙集團也搭上這股風潮，常見手法包含「刊登假售票資訊」，於拍賣網站、社團或二手平台張貼「原價釋出」、「限時讓票」等熱門票券廣告；其次為「製造時間壓力」，宣稱「僅剩一張」、「朋友突然無法前往」等話術，迫使被害人快速決定；接著「引導私下交易」要求跳離平台（轉至LINE或Messenger），避開官方交易保障；最後「設下匯款陷阱」，要求提前匯款或提供金融卡資料，聲稱「票到付款」，但票永遠沒寄來。

為有效識破此類詐騙，新北市警察局推廣「防詐三步驟」，首先「查看」，仔細檢視賣家帳號與留言紀錄，是否為新帳號、是否強調私訊聯繫、是否語氣急迫；次為「拒絕」，拒絕跳離交易平台、拒絕事先匯款或提供金融卡資料；最後是「查證」，撥打165反詐騙諮詢專線查證。

新北市警察局長方仰寧提醒，凡遇不明票券交易、需跳離平台匯款者，務必提高警覺，並記得「一查看、二拒絕、三查證」原則，撥打165查詢才是最安全的做法。

新北市警局寓教於樂，在河海音樂季新北都會公園壓軸場設攤宣導識詐。（記者徐聖倫翻攝）

