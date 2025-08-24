馬公虎井再添新地標 《喵婆婆》提燈亮起

虎井增添新地景藝術-《喵婆婆》提燈，正式對外亮相。（記者劉禹慶攝）

2025/08/24 18:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公出入門戶-虎井，今（24）日再添地景藝術，《喵婆婆》提燈正式亮相，由遠從台東范志明老師率領團隊跨海而來，在無水無電的虎井西山頂以「貓島」為主題艱困創作，象徵地方藝文融合社區景觀，深化虎井離島亮點，並宣布延長金色雙島藝術季至9月14日止。

今年金色雙島藝術祭由馬公市公所主辦，首度獲海洋委員會科技文教處計畫補助，並獲得市民代表會支持，於今夏7月19日至8月3日舉行，涵蓋虎井與桶盤兩島。活動期間規劃地景藝術設置、寫生活動、美食品嚐與兌換機制，吸引市民及遊客參與。凡完成虎井8處指定拍照點打卡並分享至社群，即可兌換「藍地黃虎旗－金色雙島版本」限量毛巾及仙人掌冰品等，活動熱絡，週末船班幾近客滿。

黃健忠表示，藝術祭以島嶼風土為發想，延續去年基礎，擴大民眾參與，並透過桶盤與虎井的社區景觀結合藝術家設置，發展屬於馬公市的雙島視覺記憶。此次由藝術家操刀完成之《喵婆婆》作品，設置於虎井南岸面海平台，每日傍晚自動點亮手中提燈，除具夜間識別與地景引導功能外，更象徵長者守望、漁村光明，與社區文化深度契合，成為今年藝術祭最具辨識度地景裝置。

今日《喵婆婆》提燈裝置藝術揭幕，由馬公市長黃健忠領軍，市代會主席歐銀花、副主席莊國輝、代表譚蘭芬、黃旭輝、吳武宗、洪清騰、澎管處秘書林瑋傑及里長、社區理事長等人，專程由馬公搭乘專船抵澎，受到虎井里長陳大川、社區理事長黃回棟等人歡迎。

馬公市長黃健忠、市代會主席歐銀花及代表，與台東創作團隊合影。（記者劉禹慶攝）

虎井是馬公出入門戶，與桶盤合稱金色雙島。（記者劉禹慶攝）

《喵婆婆》提燈公共藝術，還有提醒遊子返鄉的含義。（記者劉禹慶攝）

