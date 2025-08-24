芙蓉、艾草、仙人掌竄紅！農曆7月鬼門開 避邪植物買氣增3成

仙人掌被認為放在家門口有化煞的效果，農曆7月買氣增加。（記者劉婉君攝）

2025/08/24 18:45

〔記者劉婉君／台南報導〕正值農曆7月，民間傳統認為芙蓉、抹草、艾草具有驅邪、除穢的效果。台南市歸仁區七甲花卉產銷班長黃毅斌表示，目前芙蓉、抹草、艾草及仙人掌的買氣已較平時增加2-3成，他也提醒，芙蓉的照顧要特別注意。

今（24）日是假日，歸仁七甲花卉園區一整天陸陸續續有民眾前往選購各式盆栽，不少民眾購買艾草、抹草及芙蓉盆栽。黃毅斌表示，這3種植物平時就有民眾購買，民間有些習慣在參加喪葬儀式或陰氣較重的地方時，會準備一些放在身上避邪，行程結束離開後再丟掉；有些覺得心裡怪怪的或是小朋友晚上睡不好，也會購買回家栽種。

至於仙人掌，則因輻射狀的刺，被認為擺放在門口具有化煞的效果。

黃毅斌指出，從接近農曆7月開始，購買相關避邪化煞植物的消費者就有增加的趨勢，其中，芙蓉種植在陽光越充足的地方，會生長得越好，但它也怕潮濕，連續多日下雨達1週，最好移到不會淋到雨的地方。

至於仙人掌則可以種在室內或室外，但半日照的地方會生長得比較漂亮，約1-2週澆1次水即可，其他3種避邪植物則適合全日照，最好1-2天澆1次水。

農曆7月，芙蓉、抺草、艾草及仙人掌等應景的避邪化煞植物，買氣增2-3成。（記者劉婉君攝）

