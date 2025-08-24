今天不做媽媽做自己3.0！ 弘毓基金會中高齡婦女戲劇培力成果演出

弘毓基金會展開中高齡婦女戲劇培力，並於今天在葫蘆墩文化中心演出，展現成果。（弘毓基金會提供）

2025/08/24 17:29

〔記者歐素美／台中報導〕據統計，台中市45至64歲女性人數已逾45萬人，逾全市女性總人口3成。弘毓基金會與台中市社會局、文化局及大開劇團攜手，今天在台中市葫蘆墩文化中心舉辦「今天不做媽媽，做自己3.0」中高齡婦女戲劇培力團體成果演出，12名媽媽歷經3個月密集訓練，將最真實的生命故事呈現給大家，吸引近200位觀眾進場，現場笑聲與淚水交錯，氣氛溫暖又動人。

這次劇情演出內容涵蓋母職的辛酸與掙扎、與父母未解的心結，還有職場年齡歧視與家庭照顧的壓力，許多觀眾一邊欣賞一邊忍不住紅了眼眶。弘毓基金會表示，這不是一場完美的演出，而是一段真誠的生命分享。

惠娟媽媽指出，「對我來說最困難的是跨出那一步」！因長年以來，她習慣把自己放在最後，先照顧孩子、再顧家庭，幾乎忘記自己也有夢想，第一次走上舞台時心裡充滿恐懼，「可是我為自己加油，這是我人生第一次，不是為了誰，只是為了自己」。

60歲的媽媽美婷則說，以前很多想做的事都沒時間，現在就算會失敗，也想給自己一個機會，「我可以接受變老，但不能接受自己一直原地踏步」。

弘毓基金會董事長王乃弘表示，中高齡不是結束，而是重新開始的可能。她們在舞台上學習放下標籤、與自己和解。對她們而言，這不只是一場戲劇，更是一段「重新活一次」的旅程！弘毓基金會邀請社會大眾持續關注中高齡婦女在生活及工作、退休後人生的挑戰、家庭育兒的辛勞，給予舞台並正向支持與鼓勵。

「今天不做媽媽，做自己3.0」中高齡婦女戲劇培力成果，24日在葫蘆墩文化中心演出。（弘毓基金會提供）

