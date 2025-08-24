太平洋高壓影響！ 大台北明氣溫繼續衝37度以上

未來一週仍持續高溫炎熱。（記者方賓照攝）

2025/08/24 17:16

〔記者林志怡／台北報導〕受到太平洋高壓影響，台灣未來一週將持續高溫炎熱的天氣。中央氣象署說明，雖菲律賓東方海面至南海持續有熱帶系統發展，但直接影響台灣的機率偏低，接下來一週各地大致維持多雲到晴的好天氣，且高溫普遍落在30度以上，明日桃園以北、大台北地區需注意37度以上極端高溫。

中央氣象署預報員張竣堯指出，劍魚颱風今日上午增強為中度颱風，午後強度也持續增強到中度颱風的中段班，接下來將往西移動、進入海南島南側區域，往越南北部登陸，對台灣天氣沒有直接影響。

請繼續往下閱讀...

張竣堯表示，台灣接下來將持續被太平洋高壓籠罩，後續一週雖菲律賓東方海面至南海一帶持續有熱帶系統發展，但從未來路徑預報來看，影響台灣機率相對較低，不過若太平洋高壓勢力減弱，可能再有變數。

對於接下來的天氣，張竣堯表示，明日各地天氣多雲到晴，東南部跟西部地區有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，桃園以南有局部大雨發生機會，夜晚、清晨東部地區、中南部地區有零星短暫陣雨。

週二至週四期間，受到水氣增加影響，張竣堯指出，花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後桃園以南有局部短暫雷陣雨，尤其週二天氣較不穩定，中南部地區午後有局部大雨發生機會。

張竣堯也提到，週五至下週日，東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張竣堯說，明日高溫持續，受偏東風影響，西半部地區普遍有30至37度高溫，其中桃園以北、大台北地區有37度以上高溫發生機率，中南部地區也普遍有36度或以上氣溫的可能，另東半部氣溫約落在32至33度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法