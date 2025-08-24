為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    太平洋高壓影響！ 大台北明氣溫繼續衝37度以上

    未來一週仍持續高溫炎熱。（記者方賓照攝）

    未來一週仍持續高溫炎熱。（記者方賓照攝）

    2025/08/24 17:16

    〔記者林志怡／台北報導〕受到太平洋高壓影響，台灣未來一週將持續高溫炎熱的天氣。中央氣象署說明，雖菲律賓東方海面至南海持續有熱帶系統發展，但直接影響台灣的機率偏低，接下來一週各地大致維持多雲到晴的好天氣，且高溫普遍落在30度以上，明日桃園以北、大台北地區需注意37度以上極端高溫。

    中央氣象署預報員張竣堯指出，劍魚颱風今日上午增強為中度颱風，午後強度也持續增強到中度颱風的中段班，接下來將往西移動、進入海南島南側區域，往越南北部登陸，對台灣天氣沒有直接影響。

    張竣堯表示，台灣接下來將持續被太平洋高壓籠罩，後續一週雖菲律賓東方海面至南海一帶持續有熱帶系統發展，但從未來路徑預報來看，影響台灣機率相對較低，不過若太平洋高壓勢力減弱，可能再有變數。

    對於接下來的天氣，張竣堯表示，明日各地天氣多雲到晴，東南部跟西部地區有局部短暫陣雨，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，桃園以南有局部大雨發生機會，夜晚、清晨東部地區、中南部地區有零星短暫陣雨。

    週二至週四期間，受到水氣增加影響，張竣堯指出，花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區、大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後桃園以南有局部短暫雷陣雨，尤其週二天氣較不穩定，中南部地區午後有局部大雨發生機會。

    張竣堯也提到，週五至下週日，東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，張竣堯說，明日高溫持續，受偏東風影響，西半部地區普遍有30至37度高溫，其中桃園以北、大台北地區有37度以上高溫發生機率，中南部地區也普遍有36度或以上氣溫的可能，另東半部氣溫約落在32至33度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播