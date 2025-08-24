超狂照片曝光！彰化釣魚場「釣鱷魚」 老釣手聞風而至

彰化市超狂釣魚場提供鱷魚讓民眾體驗。（民眾提供）

2025/08/24 17:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路瘋傳「加碼釣鱷魚」影片，原來是彰化市一家釣魚場，蔡姓業者指出，因為有釣友開玩笑許願，他心想「鱷魚也是魚」，就真的去買4隻鱷魚，把嘴巴綁起來再放入魚池，有釣友釣起鱷魚，說要帶回去中秋來烤肉。彰化動防所表示，可能要去現場了解實際狀況，才能確認是否有違反動物保護法的疑慮。

蔡姓業者表示，為了買鱷魚，他特別挑選合法飼養的凱門鱷，每隻約16台斤，市價約為15000元，鱷魚嘴巴會綁起來，再放入池中，釣友可以用釣的，或是用撈的，只要能讓鱷魚成功上岸，通通算數，業績大約成長2成到3成。

由於釣鱷魚太新奇，許多老釣手都是躍躍欲試，有人釣起鱷魚，卻因為不敢帶回家，以2、3000元賣給老闆，老闆再放入池中，讓其它釣手來試試手氣。今天（24日）有人來釣魚，火速就釣起鱷魚，笑說要作為中秋節的加菜。

縣府農業表示，鱷魚歸類在寵物，可以飼養。至於，釣魚場讓人來釣鱷魚一事，是否符合動保規定，對此，動防所指出，必須到現場查看了解，才能確認到底有無違反動保法。

彰化市超狂釣魚場提供鱷魚讓民眾體驗，用撈、用釣都算數。（民眾提供）

