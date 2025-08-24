為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南午後對流旺盛 安定、善化、南化、玉井多區下冰雹

    台南安定區下午降下冰雹，大小民眾都相當興奮。（張姓民眾提供）

    2025/08/24 17:08

    〔記者劉婉君、楊金城／台南報導〕台南市今（24）日下午雷聲隆隆，對流旺盛，下午3時左右，安定、善化、南化等多區均降下冰雹，時間長達1、20分鐘，許多民眾興奮拍下冰雹照片和影片，還有人直呼「太誇張！」小朋友則開心撿拾冰雹。

    南部地區近日午後氣候不穩定，多位民眾表示，今天下午接近3時先降下大雨，不久吹起一陣風，就開始聽到「碰碰碰」的聲音，跑出戶外一看，就看到下冰雹。也有民眾正在路上開車，趕緊停在路邊拍照。

    許多民眾目擊後，將影片上傳網路，有民眾說「誰家製冰機沒有關？」也有人說，還好把新車停在室內車庫。家住安定區公所附近的張姓民眾說，發現下冰雹時，一家大小都很興奮，76歲的長輩也說是第1次親眼看到，小1的小朋友更是開心大笑，跑到戶外撿回滿手的冰雹，每顆約有1元硬幣的大小。

    住在南化市區的民眾則說，山區只要對流旺盛，就有機會看到下冰雹，但這次下得特別久，約持續20分鐘左右，且約有5元硬幣至10元硬幣的大小。

    交通部中央氣象署今天下午也對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時45分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。

    台南雷聲大作，下起驟雨。（記者楊金城攝）

    台南市南化區市區下午3時左右降下冰雹，持續約20分鐘。（民眾提供）

    南化下冰雹（讀者提供）

