獼猴在內湖出沒過馬路 動保處：尚未接獲通報

民眾於臉書社團「我是內湖人」發文表示，行車途中在內湖高中前看見獼猴穿越馬路（翻攝自「我是內湖人」臉書社團）

2025/08/24 17:19

〔記者蔡愷恆／台北報導〕民眾於臉書社團「我是內湖人」發文表示，行車途中在內湖高中前看見獼猴穿越馬路，也有民眾在內湖國中發現獼猴蹤跡。北市動保處說明，目前尚未接獲內湖高中附近有臺灣獼猴出沒的通報，該地並非獼猴常見活動區域。動保處也呼籲，若發現獼猴出沒，可撥打1959通報，並保持「不驚慌、不接觸、不餵食」三不原則。

近日，動保處才在北投捕獲一隻獼猴，目前由動保處暫時收容，將依農業部公告規定進行檢疫、後送收容及野放評估。該獼猴於5月時在北投市場出沒、食用水果，後經過北投區區長與民眾合作與追蹤，才掌握獼猴出沒路徑。

請繼續往下閱讀...

動保處呼籲，市民朋友如有發現獼猴出沒於住家附近，可撥打1959動物救援專線通報，以利動保處即時掌握行蹤並採取防治措施。民眾如在住家或周邊發現獼猴或其他野生動物，請務必保持「不驚慌、不接觸、不餵食」三不原則，並通報動保處，動保處將會派員前往並視情況進行驅離或捕捉，以確保民眾安全及動物福祉。

動保處去年曾公布台灣獼猴出沒熱點，分別是內湖的東湖一帶、士林的天母古道一帶，以及北投的奇岩路一帶。其中又以東湖和天母古道，猴子曝光率最高。動保處解釋，因內湖區鄰近金面山，該區域原本就有獼猴活動，偶爾會有個體下山覓食。今年的出沒熱點則需待年底統計完畢才會公布。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法