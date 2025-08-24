遠傳、中華電嘉南災區漫遊順風車爭議 NCC：將儘快與業者溝通

今年7月天然災害重創中南部地區，造成大範圍通訊中斷，NCC與業者協商，在部分地區啟動漫遊機制，近期卻爆出「順風車」爭議。（資料照）

2025/08/24 17:02

〔記者林志怡／台北報導〕今年7月丹娜絲颱風等一系列天然災害重創中南部地區，造成大範圍通訊中斷，且因災損嚴重，所需維修時間較長，NCC因此與業者協商，在部分地區啟動漫遊機制，近期卻爆出「順風車」爭議，遠傳、中華電信更因此先後發布聲明。對此NCC表示，會儘快與業者溝通，後續也不排除討論費用相關問題。

國家通訊傳播委員會（NCC）經與三大電信業者及相關政府單位研商，自8月7日下午3時起，於台南七股區、嘉義布袋鎮及前述兩區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制，最晚在同年10月31日終止，未來將參考這次啟動經驗，研議制定通案性標準作業程序。

然而，近期民進黨立委蔡易餘批評，台灣大哥大與遠傳不能平時以低價搶用戶，遇到災害卻只能靠中華電信的基地台苦撐，呼籲2公司付錢給中華電信；但遠傳週六晚間透過新聞稿指出，中華電信大量用戶於無訊號地點嘗試連線至遠傳網路，被中華電信網路阻擋，目前已累計7799人次。

中華電信則於週日午後發布3點聲明回擊，母網無訊號時，手機才會依照其他電信業者行動信號的有無和強弱，自動進行漫遊選網。若母網本身訊號品質良好，未出現訊號不佳或無訊號的情況，也不會漫遊至其他業者網路，公司對用戶更沒有任何阻擋或限制，更直言同業發布「未經證實之數據」，實有誤解。

對於業者爭議，NCC主秘黃文哲說明，雖「災害防救法」中訂有可啟動「災害漫遊」機制的條文，但過去遇到災害，基地台通常能於一週內完成修復，因此並未採取過此類作為，這次丹娜絲颱風對鐵塔、電桿損壞太過嚴重，NCC與業者協商後，緊急啟動應變機制，因此目前實施的「還不是災害漫遊」。

黃文哲表示，由於這次是NCC與業者協商啟動的漫遊應變服務，後續NCC評估有必要的話，會再找業者來協調相關事宜，並就必要範圍來進行討論，也不排除討論費用相關問題，且NCC會儘快與業者溝通。

至於外界討論的「災害漫遊」機制、黃文哲表示，「災害防救法」雖有提供法源，但實際使用哪一條法規，目前也還在討論中，NCC近期也準備訂定「災害漫遊要點」，未來若真遇到啟用災害漫遊的情況，一定是由國家編列費用、並支付相關費用。

