為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中自由下午茶別開生面 讓台中糕餅邂逅鹿谷凍頂烏龍

    台中市自由路商圈則藉由台中自由下午茶活動，鞏固自由路商圈的品牌形象。（自由路商圈提供）

    台中市自由路商圈則藉由台中自由下午茶活動，鞏固自由路商圈的品牌形象。（自由路商圈提供）

    2025/08/24 16:55

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市自由路商圈今天下午舉辦一場別開生面的台中自由下午茶，帶領百位遊客在台中公園大樹蔭品嚐來自南投縣鹿谷鄉的比賽茶。主辦單位自由路商圈管理委員會及鹿谷鄉公所，邀請多家商圈內知名餐廳共同參與，並提供鹿谷鄉凍頂比賽茶供與會民眾品茗，為市民朋友帶來一場難忘的品茗糕點味覺饗宴。

    自由路商圈主委翁羿琦表示，這次活動不僅僅是對糕點美食的推廣，更是自由路商圈向外展示其獨特風貌與文化底蘊的機會。自由路商圈一向以太陽餅及各式糕點聞名，希望透過這場盛宴進一步鞏固品牌形象，吸引更多國內外遊客來到台中，探索這個充滿創意與人文氣息的舊城街區。

    鹿谷鄉長邱如平則帶來鹿谷鄉優良等級的「凍頂烏龍茶」，藉由特殊專利的轉韻袋，將凍頂烏龍茶特有的焙火香、熟果香與回甘回韻滋味，展現的淋漓盡致，現場茶師皆是國小五升六年級的學童，透過學校每周一次的茶藝課程，學習茶藝已近3年，將茶文化向下扎根。

    台中市經發局表示，中區是台中市發展的起點，承載著中台灣開發的歷史和回憶，市府近年來大力推廣城中城觀光，許多文化創意、地方創生團隊也相繼進駐。自由路商圈給人的印象大多是太陽餅及各式糕餅，藉由這次的活動融入在地人文與品茗文化後，相信將可大幅擴展自由路商圈的文化深度與觀光廣度。

    今天除了茶席外，並推出中區特色景點小旅行，參加者不僅可享受品茗糕點，還有專業導覽老師帶領走讀中區舊城區，飽覽舊城風光；8月28日-31日並推出刮刮樂活動， 只要於會員店家消費滿額就可領取刮刮卡1張，獎品有商圈綜合的糕點1份。

    台中市自由路商圈舉辦別開生面的台中自由下午茶。（自由路商圈提供）

    台中市自由路商圈舉辦別開生面的台中自由下午茶。（自由路商圈提供）

    台中自由下午茶，遊客在大樹下品茗十分愜意。（自由路商圈提供）

    台中自由下午茶，遊客在大樹下品茗十分愜意。（自由路商圈提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播