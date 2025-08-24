台中自由下午茶別開生面 讓台中糕餅邂逅鹿谷凍頂烏龍

台中市自由路商圈則藉由台中自由下午茶活動，鞏固自由路商圈的品牌形象。（自由路商圈提供）

2025/08/24 16:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市自由路商圈今天下午舉辦一場別開生面的台中自由下午茶，帶領百位遊客在台中公園大樹蔭品嚐來自南投縣鹿谷鄉的比賽茶。主辦單位自由路商圈管理委員會及鹿谷鄉公所，邀請多家商圈內知名餐廳共同參與，並提供鹿谷鄉凍頂比賽茶供與會民眾品茗，為市民朋友帶來一場難忘的品茗糕點味覺饗宴。

自由路商圈主委翁羿琦表示，這次活動不僅僅是對糕點美食的推廣，更是自由路商圈向外展示其獨特風貌與文化底蘊的機會。自由路商圈一向以太陽餅及各式糕點聞名，希望透過這場盛宴進一步鞏固品牌形象，吸引更多國內外遊客來到台中，探索這個充滿創意與人文氣息的舊城街區。

鹿谷鄉長邱如平則帶來鹿谷鄉優良等級的「凍頂烏龍茶」，藉由特殊專利的轉韻袋，將凍頂烏龍茶特有的焙火香、熟果香與回甘回韻滋味，展現的淋漓盡致，現場茶師皆是國小五升六年級的學童，透過學校每周一次的茶藝課程，學習茶藝已近3年，將茶文化向下扎根。

台中市經發局表示，中區是台中市發展的起點，承載著中台灣開發的歷史和回憶，市府近年來大力推廣城中城觀光，許多文化創意、地方創生團隊也相繼進駐。自由路商圈給人的印象大多是太陽餅及各式糕餅，藉由這次的活動融入在地人文與品茗文化後，相信將可大幅擴展自由路商圈的文化深度與觀光廣度。

今天除了茶席外，並推出中區特色景點小旅行，參加者不僅可享受品茗糕點，還有專業導覽老師帶領走讀中區舊城區，飽覽舊城風光；8月28日-31日並推出刮刮樂活動， 只要於會員店家消費滿額就可領取刮刮卡1張，獎品有商圈綜合的糕點1份。

台中市自由路商圈舉辦別開生面的台中自由下午茶。（自由路商圈提供）

台中自由下午茶，遊客在大樹下品茗十分愜意。（自由路商圈提供）

