    首頁　>　生活

    廚師斜槓文學家 蘇量義用6道佳餚闡述虎尾記憶

    蘇量義和台灣公益CEO協會合作，耗時2個月規劃文學餐桌，6道佳餚皆取其生平背景故事。（記者李文德攝）

    蘇量義和台灣公益CEO協會合作，耗時2個月規劃文學餐桌，6道佳餚皆取其生平背景故事。（記者李文德攝）

    2025/08/24 16:41

    〔記者李文德／雲林報導〕52歲虎尾在地人蘇量義，除是一間料理餐廳創辦人，更是文學作家，此次他與台灣公益CEO協會合作，規劃6道料理的「文學餐桌」，將他對於虎尾的民俗記憶、生活故事與料理完美融合，盼讓民眾以味覺展開一場與土地的深刻對話。

    蘇量義為虎尾鎮平和里人，大學時是學習視覺設計相關科系出身，畢業後北漂從事設計接案工作者，不過求學期間因深愛文學世界，因此工作時更是修習兒童文學研究所，隔年因父親生病而返回家鄉，更將自家已收掉的工廠改為料理餐廳，並投身文學創作，他擅長撰寫散文、小說，更2度獲得雲林縣文化藝術獎殊榮。

    蘇量義表示，此次文學餐桌耗時兩個月規劃，共準備6道佳餚，包含菜丸加竹筍沙拉、栗子雞、當歸鴨湯、芋頭油飯、檸檬愛玉、還魂水，全都是以他所經歷的生活背景做出。如檸檬愛玉，是早期自家的紡織工廠，當時廠房內的員工們會自己搓愛玉籽製作愛玉，吃飯後便會拿起大鋼杯盛裝當「飯後甜點」。

    蘇量義再指，主餐的栗子雞，是因早期虎尾尚未有糖炒栗子攤，在他國中時出現鎮內第一攤時，初次嚐到栗子獨特的味道，因此以此故事背景作為設計；而還魂水便是青草茶，是虎尾中元節時，也會拿出來祭拜的供品。因此此次文學餐桌，每道菜都是承載情感與文化的故事。

    台灣公益CEO協會秘書長林淑娥表示，文學餐桌不只是餐飲活動，更是一場人與土地的深層對話，盼透過料理喚起記憶，連結情感，目前規劃將與文學家「古蒙仁」林日揚合作，推出「文學餐桌」。

