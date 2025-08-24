雞蛋漲2元 產地價36.5元、批發價46元

台北市蛋商公會今天宣布蛋價漲新台幣2元，明天起每台斤批發價由44元漲至46元，產地價27日起由34.5元漲至36.5元。（資料照，記者方賓照攝）

〔中央社〕台北市蛋商公會今天表示，由於菜價持續偏高，民眾轉購買雞蛋的需求上揚，因此宣布蛋價漲新台幣2元，明天起每台斤批發價由44元漲至46元，產地價27日起由34.5元漲至36.5元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，主因是先前颱風、豪雨造成菜價偏高，使得民眾進而將消費品項轉往雞蛋，需求量增，因此今天開會決議調漲2元，每台斤批發價明起漲至46元，產地價則在27日起調漲至36.5元。

根據農業部雞蛋產銷資訊，目前雞蛋供應量每天12萬4000箱（每箱200顆），與過去幾週數量持平，仍在平均需求每天12萬箱水準之上。

前一波蛋價低點已經要回溯至7月初，產地價22.5元、批發價32元；然因飼料成本高，業者幾乎已無利潤，再加上受到天災影響，7月8日第1波調升雞蛋產地及批發價各3元後，14日再度雙雙調漲3元，批發價每台斤達38元、產地價28.5元。

8月至今仍呈逐步緩升的趨勢，加上日前颱風影響菜價變貴，反而刺激民眾選購雞蛋的需求增加；另外，部分雞舍毀損，也讓雞蛋價格上揚。

