為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雞蛋漲2元 產地價36.5元、批發價46元

    台北市蛋商公會今天宣布蛋價漲新台幣2元，明天起每台斤批發價由44元漲至46元，產地價27日起由34.5元漲至36.5元。（資料照，記者方賓照攝）

    台北市蛋商公會今天宣布蛋價漲新台幣2元，明天起每台斤批發價由44元漲至46元，產地價27日起由34.5元漲至36.5元。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/08/24 17:39

    〔中央社〕台北市蛋商公會今天表示，由於菜價持續偏高，民眾轉購買雞蛋的需求上揚，因此宣布蛋價漲新台幣2元，明天起每台斤批發價由44元漲至46元，產地價27日起由34.5元漲至36.5元。

    台北市蛋商公會理事長林天來表示，主因是先前颱風、豪雨造成菜價偏高，使得民眾進而將消費品項轉往雞蛋，需求量增，因此今天開會決議調漲2元，每台斤批發價明起漲至46元，產地價則在27日起調漲至36.5元。

    根據農業部雞蛋產銷資訊，目前雞蛋供應量每天12萬4000箱（每箱200顆），與過去幾週數量持平，仍在平均需求每天12萬箱水準之上。

    前一波蛋價低點已經要回溯至7月初，產地價22.5元、批發價32元；然因飼料成本高，業者幾乎已無利潤，再加上受到天災影響，7月8日第1波調升雞蛋產地及批發價各3元後，14日再度雙雙調漲3元，批發價每台斤達38元、產地價28.5元。

    8月至今仍呈逐步緩升的趨勢，加上日前颱風影響菜價變貴，反而刺激民眾選購雞蛋的需求增加；另外，部分雞舍毀損，也讓雞蛋價格上揚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播