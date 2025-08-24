為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜縣五結及蘇澳海邊設風力發電廠9/2開說明會 地方醞釀抗爭

    宜風陸域風力發電計畫鄰近蘭陽溪出海口候鳥重要棲息地，引發反彈聲浪。（圖由宜縣野鳥學會總幹事陳樹德提供）

    2025/08/24 16:19

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕民間風電業者宜風電力股份有限公司籌備處，相中在宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線成立風力發電廠，設置14部風力發電機（風機），敲定9月2日在五結鄉成興村老人福利中心舉辦環境影響說明會，消息今天（24日）傳出後，引發反彈聲浪，地方人士醞釀發動抗爭。

    這項名為宜風陸域風力發電計畫在7月初首度曝光後，因設置地點附近有不少住家，又鄰近蘭陽溪出海口、蘇澳無尾港水鳥保護區等重要候鳥棲息地，招致反對聲浪，但業者仍將召開環境影響評估說明會，點燃反對者的怒火。

    宜風電力籌備處8月22日發出開會通知公告，訂於9月2日上午10點在五結鄉成興村老人福利中心召開「宜風陸域風力發電計畫環境影響說明書」公開會議，邀請各界出席。宜蘭縣議長張勝德、五結鄉長沈德茂、蘇澳鎮長李明哲、立委吳宗憲、五結鄉籍縣議員簡松樹等跨黨派的地方首長及民代，今天均表達反對立場。

    沈德茂說，風機產生的噪音和風飛砂，恐影響當地居民生活品質，他一定會反對到底。 簡松樹說，地方人士正在醞釀反制行動，業者若一意孤行，五結鄉民將發動大規模抗爭。

    宜風電力籌備處發出開會通知公告。（圖由讀者提供）

    宜風電力籌備處相中宜蘭五結及蘇澳海岸線成立風力發電廠，設置14部風機。（資料照）

