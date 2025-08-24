為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    生財器具因災受損每家援助1萬元 台南已受理836件申請

    台南受理店家申請災損慰問金，截至23日已有836件申請。（ 南市經發局提供）

    2025/08/24 16:06

    〔記者王姝琇／台南報導〕經濟部針對丹娜絲颱風及728豪雨災區的商家及市場攤位生財器具受損預計援助1萬元。台南市率全國之先於8月11日起，即由各區公所就近受理店家申請，以從寬、從速、從簡的原則辦理；截至23日已受理申請836件。

    經濟部依據「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，公告「受災店家、攤（鋪）商援助方案」申請辦法，針對招牌、鐵捲門、攤台、展示架等生財器具毀損，每家援助1萬元。台南市政府第一時間即請中央釐清援助之對象、範圍、受理期限等相關問題，經發局亦同步啟動協助店家提出申請、製作諮詢圖卡，提供專線供民眾詢問。

    南市府經發局長張婷媛表示，各區公所受理申請的同時，經發局網站（https://economic.tainan.gov.tw）也設置了「受災店家、攤 （鋪） 商援助方案」專區，提供申請表件、申請須知、服務專線等相關資料供民眾查詢、下載，針對商圈店家則請各商圈協會協助調查災損狀況，並協助店家提出申請，提醒店家妥善保存受災證明照片，以利申請。

