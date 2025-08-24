為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    七美、望安機場改建 民航局估2026年重新發包

    七美機場改建示意圖。（民航局提供）

    七美機場改建示意圖。（民航局提供）

    2025/08/24 16:33

    〔記者林志怡／台北報導〕七美、望安擁有豐富自然景觀與獨特人文風情，為充分展現地方魅力。交通部民航局將推動「七美、望安機場整體外觀風貌新建及改建工程」，除改善機場外觀，也進一步提升服務設施，希望成為帶動偏遠離島觀光的重要契機，目前持續考量離島營建人力量能，預計2026年重新發包。

    民航局長何淑萍指出，這次改建七美及望安機場航廈總經費新台幣約5.979億元，施工時間855日曆天，以融合在地文化與景觀特色為核心，委由建築師許宗熙團隊與日本知名建築師團紀彥、以及地景設計師吳書原共同合作。

    何淑萍表示，七美航空站外觀融入島嶼五處海灣曲線與雙心石滬意象，象徵浪漫與地景之美；望安航空站則以張開雙臂迎向台灣本島的造型，傳達熱情好客的形象，不僅提升航廈辨識度，也讓旅客從踏上機場的第一刻，就感受到地方的特色與文化。

    此外，新航廈將優化旅客服務空間與動線，提升舒適性與便利性，打造兼具實用與美學的航廈設施，何淑萍表示，離島機場是旅客離島進出門戶，也是觀光旅程的起點與終點，良好的設計與服務能加深旅客印象，促使重遊意願。

    民航局表示，目前考量離島營建人力量能，為利工程順利發包，經修正檢討積極推動，預計115年重新發包，預期未來完工後，七美與望安將以嶄新的空運門戶迎接國內外旅客，結合藍色公路與島際航線，串聯更多觀光行程，進一步推升國內旅遊量能與離島經濟發展。

    望安機場改建示意圖。（民航局提供）

    望安機場改建示意圖。（民航局提供）

