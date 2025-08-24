為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    價錢好沒得賣！古坑竹筍受災產量減半 筍農叫苦

    經上月颱風、豪雨，古坑麻竹筍產量減半，農民預估產量回穩可能要等明年。（記者李文德攝）

    經上月颱風、豪雨，古坑麻竹筍產量減半，農民預估產量回穩可能要等明年。（記者李文德攝）

    2025/08/24 15:54

    〔記者李文德／雲林報導〕7月份颱風、豪雨接連報到，導致雲林縣農產損失慘重，除了葉菜類價格仍居高不下，就連古坑竹筍也受到影響。農民表示，正值盛產的麻竹筍產量較以往減少5成，雖每公斤站上20元、創下近期高點，多數民眾考量改吃筍替代葉菜，不過現今也無筍可賣，要恢復以往產量可能要等明年。

    筍農張惠珠表示，原本6月迎來麻竹筍產季，不過因氣候關係延至7月，豈料丹娜絲颱風來襲，強烈風勢將竹子連根拔起、竹葉也遭打碎，加上連日豪雨影響，讓竹子「泡爛水」，嚴重影響竹筍生長，自己將近5公頃的筍園幾乎一半無法收成。

    張惠珠說，原產地每公斤均價約17、18元的筍子，成長為20至23元，甚至市場零售價一支上看近百元，雖有不少人因葉菜類貴、改吃較親民的竹筍，但農民卻無筍可收，要恢復以往產量可能得等到明年。

    古坑鄉農會蔬菜產銷班第八班長沈榮堂表示，不只麻竹筍，就連綠竹筍也因颱風、豪雨等，整個產季受影響，將近有一半受損，農民紛紛叫苦，並表示「今年收成期恐怕縮短」。

    古坑鄉公所指出，日前已受理3372戶申報災損，共1萬2000多筆土地，其中包括5267筆竹筍，已動員全公所63名同仁實地勘察中，確保農民農災救助權益。

    另，為行銷地方產業，古坑大埔社區今（24）日舉辦竹筍節活動，除有竹筍粥等讓民眾品嘗，更有與筍有關的闖關、手工體驗活動，盼熱絡地方竹筍產業。

    古坑大埔社區今辦竹筍節，行銷在地農產。（記者李文德攝）

    古坑大埔社區今辦竹筍節，行銷在地農產。（記者李文德攝）

    古坑大埔社區今辦竹筍節，有竹筍粥等讓民眾品嘗。（記者李文德攝）

    古坑大埔社區今辦竹筍節，有竹筍粥等讓民眾品嘗。（記者李文德攝）

    古坑大埔社區竹筍節有與筍有關的闖關、手工體驗活動，盼熱絡地方竹筍產業。（記者李文德攝）

    古坑大埔社區竹筍節有與筍有關的闖關、手工體驗活動，盼熱絡地方竹筍產業。（記者李文德攝）

