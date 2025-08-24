桃園祖父母節創意照徵件 孫子女用鏡頭記錄祖孫情

桃市府家庭教育中心舉辦祖父母節照片徵件，得獎家庭帶著高齡90多歲的外婆拍攝創意變裝照。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/24 16:36

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕每年8月第4個週日為祖父母節，桃市府家庭教育中心今年舉辦創意照片徵件，今（24）日於桃園高中舉辦祖父母節慶祝活動暨創意照片頒獎典禮，參賽家庭發揮創意紀錄祖孫情，有家庭帶著高齡90多歲的外婆拍攝創意變裝照，也有孫子用鏡頭記錄阿公替他剪髮的畫面，他說，從小就是阿公幫他剪髮，如今他都已經成年了。

家庭教育中心表示，今年祖父母節結合創意照片徵件頒獎、趣味闖關遊戲、舞台表演以及各局處樂齡教育宣導與摸彩活動，吸引許多祖孫家庭熱情參與，其中，為鼓勵祖孫互動舉辦的「祖孫樂淘桃」創意照片徵件，邀請祖孫3代一同發揮創意，留下珍貴影像，並從參賽者中選出優等及佳作。

得獎家庭「決戰家族」由導演徐紫柔與外婆「中壢一朵花」蔡鍾景妹，攜手家人創意變裝拍攝生動有趣照片，為家人建立愉快且珍貴的連結，徐紫柔說，雖然外婆罹患失智症，但透過影像創作讓家人間的感情更加深厚，也讓她看見外婆依然充滿光彩與活力。

此外，現場設計多元闖關遊戲及攤位，包括提供家庭教育資源卡讓民眾認識各項家庭教育服務，以及結合桃園在地特色的早安圖，鼓勵年輕世代在日常生活中向長輩表達關懷，並可將「幸福+明信片」投入時光郵筒，由中心協助於年底寄出，延續關愛與祝福，「心動便利貼」則鼓勵民眾寫下對家人的感謝與祝福。

市長張善政表示，一年一度的祖父母節，市府特別舉辦創意照片徵件及闖關挑戰等活動，讓祖父母、父母及孩子們3代齊聚一堂，透過多元方式促進跨世代交流，讓每個家庭都能感受和樂融融的溫馨時光。

桃市府教育中心舉辦祖父母節慶祝活動，小朋友可將「幸福+明信片」投入時光郵筒，由中心協助於年底寄出。（記者鄭淑婷攝）

桃市府家庭教育中心24日舉辦祖父母節慶祝活動，各局處也在現場擺設闖關攤位。（記者鄭淑婷攝）

