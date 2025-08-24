為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    非教育部撥補平板3成8未納管 基市教育處：2026年自建系統管理

    審計部總決算審核報告提及基隆市國中小學，行動載具管理有待改進。（圖為基隆市政府教育處提供）

    審計部總決算審核報告提及基隆市國中小學，行動載具管理有待改進。（圖為基隆市政府教育處提供）

    2025/08/24 16:43

    〔記者俞肇福／基隆報導〕2021年底行政院推出「班班有網路、生生用平板」政策，希望在全國中小學推動數位學習。審計部113年度總決算審核報告，提及基隆市國中小學，行動載具（以下簡稱平板）使用率有待改進。基市府教育處長徐嬿立今天（24日）表示，明年改由市府自建載具管理系統，納管率將提升至7成以上。

    審計室報告指出，基隆市立國中小學早在2019年起推動數位學習，至2024年9月底各校配置平板累計1萬1887台；但是從教育部建置行動載具管理系統資訊顯示，基隆市僅7369台納入管理，比率約62％，有約3成8未納管。

    細分各校平板納管比率，有16所學校低於20％，約占總校數29.63％，更有3校納管比率不足3％。基隆市市立學校112學年度教師數及學生數合計2萬3195人，配置平板1萬1887台計算，約每2人配置1台，但各校人數及配置平板比例不一，介於3.98人至0.84人配置1台。審計部報告指出，市府應督促辦理系統納管作業，並改善配置差距情形，提升使用效益及學生使用安全。

    徐嬿立表示，教育部共計撥補基隆7369台平板全數納管；另外，4518台平板是學校自購，或是家長、善心人士捐贈，未納入教育部行動載具管理系統列管。

    她指出，教育部納管的載具2025年3至5月平均使用率為94.65％，後續將視各校使用狀況，管理平板調撥作業。教育部2026年起全面推動「生生有平板」，並改由各地方政府自建行動載具管理系統，評估各校載具納管率將可提升至7成以上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播