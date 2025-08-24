非教育部撥補平板3成8未納管 基市教育處：2026年自建系統管理

審計部總決算審核報告提及基隆市國中小學，行動載具管理有待改進。（圖為基隆市政府教育處提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2021年底行政院推出「班班有網路、生生用平板」政策，希望在全國中小學推動數位學習。審計部113年度總決算審核報告，提及基隆市國中小學，行動載具（以下簡稱平板）使用率有待改進。基市府教育處長徐嬿立今天（24日）表示，明年改由市府自建載具管理系統，納管率將提升至7成以上。

審計室報告指出，基隆市立國中小學早在2019年起推動數位學習，至2024年9月底各校配置平板累計1萬1887台；但是從教育部建置行動載具管理系統資訊顯示，基隆市僅7369台納入管理，比率約62％，有約3成8未納管。

細分各校平板納管比率，有16所學校低於20％，約占總校數29.63％，更有3校納管比率不足3％。基隆市市立學校112學年度教師數及學生數合計2萬3195人，配置平板1萬1887台計算，約每2人配置1台，但各校人數及配置平板比例不一，介於3.98人至0.84人配置1台。審計部報告指出，市府應督促辦理系統納管作業，並改善配置差距情形，提升使用效益及學生使用安全。

徐嬿立表示，教育部共計撥補基隆7369台平板全數納管；另外，4518台平板是學校自購，或是家長、善心人士捐贈，未納入教育部行動載具管理系統列管。

她指出，教育部納管的載具2025年3至5月平均使用率為94.65％，後續將視各校使用狀況，管理平板調撥作業。教育部2026年起全面推動「生生有平板」，並改由各地方政府自建行動載具管理系統，評估各校載具納管率將可提升至7成以上。

