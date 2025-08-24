祖父母節 嘉市300親子共賞「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」經典動畫

今天是祖父母節，嘉市300位親子觀賞「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」台語配音版經典動畫電影。（記者丁偉杰攝）

2025/08/24 16:21

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今（24）日是祖父母節，嘉義市政府攜手民間團體在嘉義IN89豪華影城舉辦「諸葛四郎來作伴，逗陣鬧熱嘉義321」親子電影共賞活動，吸引近300位親子與民眾觀賞「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」這部台語配音版經典動畫電影，深化家庭情感，拉近世代距離。

活動由市府攜手諸葛四郎文化藝術基金會、中華全齡教育協會共同舉辦，諸葛四郎基金會董事長葉佳龍現場致贈諸葛四郎公播組，由嘉義市長黃敏惠代表受贈，民眾日後可在嘉市兒童福利服務中心觀賞「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」這部作品，黃敏惠回贈感謝狀，感謝基金會推動文化傳承。

黃敏惠表示，諸葛四郎傳達忠誠、正義與奮鬥精神，值得大家學習與傳承，很高興這部歷久彌新的卡通動畫，以嶄新的3D動畫形式呈現，並在祖父母節與大小朋友共賞，讓世代共享回憶，更具意義。

葉佳龍說，製作動畫電影「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」，是為了完成父親也是原作漫畫家葉宏甲未竟夢想，這部作品歷時60年完成，能在嘉市建城321週年之際與市民一同觀賞，意義非凡。

中華全齡教育協會理事長翁紫銘表示，配合祖父母節，「諸葛四郎──大戰魔鬼黨」帶領小朋友認識阿公阿嬤時代的本土超級英雄，期待透過寓教於樂方式，為親子帶來更多歡笑與感動，加深親子關係，留下美好回憶。

諸葛四郎基金會董事長葉佳龍（左二）致贈諸葛四郎公播組，由嘉義市長黃敏惠（左三）代表受贈。（嘉市政府提供）

