為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    祖父母節 嘉市300親子共賞「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」經典動畫

    今天是祖父母節，嘉市300位親子觀賞「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」台語配音版經典動畫電影。（記者丁偉杰攝）

    今天是祖父母節，嘉市300位親子觀賞「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」台語配音版經典動畫電影。（記者丁偉杰攝）

    2025/08/24 16:21

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今（24）日是祖父母節，嘉義市政府攜手民間團體在嘉義IN89豪華影城舉辦「諸葛四郎來作伴，逗陣鬧熱嘉義321」親子電影共賞活動，吸引近300位親子與民眾觀賞「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」這部台語配音版經典動畫電影，深化家庭情感，拉近世代距離。

    活動由市府攜手諸葛四郎文化藝術基金會、中華全齡教育協會共同舉辦，諸葛四郎基金會董事長葉佳龍現場致贈諸葛四郎公播組，由嘉義市長黃敏惠代表受贈，民眾日後可在嘉市兒童福利服務中心觀賞「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」這部作品，黃敏惠回贈感謝狀，感謝基金會推動文化傳承。

    黃敏惠表示，諸葛四郎傳達忠誠、正義與奮鬥精神，值得大家學習與傳承，很高興這部歷久彌新的卡通動畫，以嶄新的3D動畫形式呈現，並在祖父母節與大小朋友共賞，讓世代共享回憶，更具意義。

    葉佳龍說，製作動畫電影「諸葛四郎－大戰魔鬼黨」，是為了完成父親也是原作漫畫家葉宏甲未竟夢想，這部作品歷時60年完成，能在嘉市建城321週年之際與市民一同觀賞，意義非凡。

    中華全齡教育協會理事長翁紫銘表示，配合祖父母節，「諸葛四郎──大戰魔鬼黨」帶領小朋友認識阿公阿嬤時代的本土超級英雄，期待透過寓教於樂方式，為親子帶來更多歡笑與感動，加深親子關係，留下美好回憶。

    諸葛四郎基金會董事長葉佳龍（左二）致贈諸葛四郎公播組，由嘉義市長黃敏惠（左三）代表受贈。（嘉市政府提供）

    諸葛四郎基金會董事長葉佳龍（左二）致贈諸葛四郎公播組，由嘉義市長黃敏惠（左三）代表受贈。（嘉市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播