苗栗銅鑼「仙丹雞」亮相 展現農村創新力

苗栗縣銅鑼鄉新盛社區創新研發出「仙丹雞」即食罐頭，展現農村創新力。（記者張勳騰攝）

2025/08/24 16:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「不只有杭菊，苗栗縣銅鑼新盛社區有機仙草也打出名號！」，新盛社區今（24）日舉辦「新盛社區丹參仙草產業暨有機農業推廣活動」，近年來社區村民廣植有機仙草，最近投入種植丹參，並研發出口味獨特「仙丹雞」即食罐頭，因新盛社區屬偏遠村落，社區發展協會盼透過農村再生計畫，研發更多的仙草及丹參商品，展現農村的創新力，帶動社區經濟發展。

新盛社區理事長吳盛業指出，吳姓農民在社區內廣植有機仙草，因品質佳，逐漸嶄露頭角，品質穩定，深受食品大廠青睞；加上社區長期投入農法轉型與地方培育，推廣有機理念，成功打響「新盛有機仙草」的知名度，最近更推研發「仙丹雞」即食罐頭，盼打造成社區知名農特產品。

今天的活動，社區志工媽媽一早就利用仙草、丹參加上雞肉熬煮「仙丹雞」供與會人士品嘗，社區村民對仙丹雞的甘甜美味是讚不絕口；同時也帶領參與者認識仙草、丹參等，讓民眾深入了解新盛社區在有機仙草及多樣農產上的努力與成果。

苗栗縣銅鑼鄉新盛社區志工媽媽熬煮風味獨特的「仙丹雞」，供與會者品嘗。（記者張勳騰攝）

