全球城市小姐世界邀請賽 14位國際選美皇后造訪台南

市長黃偉哲（中）受邀出席全球城市小姐世界盃邀請賽國際記者會。（記者王姝琇攝）

2025/08/24 16:21

〔記者王姝琇／台南報導〕第20屆全球城市小姐世界盃邀請賽31日即將登場，大賽創始人張如君今天率領14位國際選美皇后造訪台南市，為日前遭受風災水患所苦的台南加油打氣，並進行國際城市交流，讓世界看見台南，欣賞台南文化之美。

張如君表示，今年賽事以「文教向新．創夢城市」為主題，來自俄羅斯、墨西哥、葡萄牙、委內瑞拉、美國、巴西、德國等國和地區城市的佳麗參賽，個個都曾獲國家或世界級選美比賽冠軍，讓這次的賽事成為名副其實的「選美冠軍明星賽」。

全球城市小姐選拔邁入第20屆，由台灣主辦，並以台南市作為城市行銷主軸，佳麗們將走訪台南知名景點，安平古堡、祀典大天后宮、安平漁光島、神農街、十鼓文創園區及花園夜市等地，透過拍攝短影片方式，將台南介紹給全世界。張如君指出，今年適逢台南建城300年，是台灣第一的「文化古都」，美食、美景及深厚文化底蘊都特別值得向國際推薦觀光。

市長黃偉哲表示，台南是台灣第一座城市，也是最美麗的城市，不僅擁有豐富的歷史文化底蘊，更是聚集許多高科技產業人才的科技新都。誠摯歡迎所有佳麗停留台南期間，好好品嚐美食，也深刻感受這座城市的美好，祝賽事順利圓滿成功。

來自新加坡、墨西哥和冰島的佳麗特別致贈黃偉哲代表自己國家的特色伴手禮。新加坡佳麗妮可（Nicole Bacon）送上新加坡特色點心－娘惹糕及傳統服飾batik shirt；墨西哥佳麗蘇菲亞（Sofi Zamora）贈送傳統墨西哥糖果；冰島佳麗古茹恩（Guorun Eva）的禮物則是冰島玻璃藝術家Sigrún Ólöf Einarsdóttir手工作品，描繪著2隻白鶺鴒的玻璃雕塑及玻璃磁鐵。

張如君也準備了名為「穩若泰山」的翡翠琉璃太極送給黃偉哲，祝福台南市民富貴安康、吉祥如意。黃偉哲則是回贈張如君蘭花，並致贈佳麗們台南特有的蘭花絲巾，以及道地的甜點與文創作品。佳麗們現場也熱情地用中文喊出：「台南讚！」

全球城市小姐世界邀請賽城市行銷，14位國際選美皇后造訪台南。（記者王姝琇攝）

全球城市小姐世界邀請賽14位國際選美皇后齊聚台南。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲誠摯歡迎所有佳麗停留台南期間，能深刻感受這座城市的美好。（台南市政府提供）

