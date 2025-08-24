暑假童玩節、秋冬泡湯 冬山河親水公園蘭陽溫泉浴2027年完工

蘭陽溫泉浴建置計畫將在冬山河親水公園新建泡湯設施，預計2027年2月竣工，圖為模擬畫面。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/08/24 15:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河親水公園2021年7月探測到溫泉泉脈後，縣府爭取經費啟動蘭陽溫泉浴建置計畫，將在園區設置大眾泡湯池、個人湯屋、泡腳池、煮蛋區，工程已經發包，將在本月底動工，預計2027年2月竣工。

蘭陽溫泉浴建置計畫動工在即，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（24日）到場視察，他要求施工團隊如期如質完工，新設施啟用後，冬山河親水公園夏季舉辦童玩節，秋、冬季可泡湯，營造成富有特色的優質旅遊廊帶，帶動園區活化升級。

冬山河親水公園發現溫泉，成為礁溪、蘇澳及員山之後，宜蘭縣第四處溫泉區，宜蘭縣政府制定冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫，去年7月交通部觀光署核定，總經費2億3800萬元，其中的蘭陽溫泉浴是重點項目，分2期施工，合計1億4600萬元。

宜蘭縣政府工旅處表示，蘭陽溫泉浴2期工程分別在今年4月及6月完成發包，安排在童玩節閉幕後動工，針對冬山河親水公園游泳池改造成為溫泉泡湯設施，新建大眾泡湯池、個人湯屋、泡腳池、煮蛋區、更衣室，完工啟用後，可容納150到200名遊客同時使用。

冬山河親水公園是宜蘭縣重要遊憩區，近幾年除了暑假舉辦童玩節，吸引大批人潮，其他時間遊客不多，宜蘭縣政府希望透過蘭陽溫泉浴建置計畫，吸引遊客在秋、冬季節入園泡湯，為園區開創遊憩量能。當地休閒產業業者期待泡湯設施營造賣點，帶來新一波商機。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天到場視察，要求施工團隊如期如質完工。（宜蘭縣府提供）

蘭陽溫泉浴建置計畫大眾泡湯池模擬圖。（宜蘭縣府提供）

個人湯屋模擬圖。（宜蘭縣府提供）

