清法戰爭園區辦中元普度 跨越國籍追思清法戰爭英靈

基隆市正砂社區發展協會今天（24日）在清法戰爭紀念園區舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的官兵，同時超度無主孤魂。（記者俞肇福攝）

2025/08/24 14:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市正砂社區發展協會今天（24日）在清法戰爭紀念園區舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的官兵，同時超度無主孤魂。基隆市副市長邱佩琳偕同文化觀光局長江亭玫、鷄籠中元祭輪值主普的吳姓宗親會主委吳春成、法國在台協會主任龍燁等人，一同表達對先人追思與悼念。

清法戰爭紀念園區為基隆市定古蹟，由正砂社區發展協會自主發起推動，此一跨越國籍的中元普度儀式已成為一年一度的文化傳統。不僅追思長眠於此的法國軍人與清軍將士，更展現鷄籠中元祭「多元包容、悲天憫人」的核心精神，成為連結歷史、宗教與文化的重要象徵。

邱佩琳表示，她剛剛聽到法國在台協會的龍燁分享，才知道法國雖曾遠征多國，卻只有在台灣基隆，每年都有莊嚴的儀式追思法國喪生異域的軍人。她指出，這一普度儀式，讓異鄉靈魂在這片土地上感受到溫暖與撫慰，也彰顯基隆市民以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。

「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式在肅穆氛圍中展開，包括悼祭儀式、音樂演奏、獻香祭拜及法師誦經，不僅紀念法國軍人，也對清法戰爭中殉職的清軍將士獻上虔誠敬意。

龍燁則感謝基隆市政府與在地社區對法國公墓的用心守護，讓這項儀式得以傳承。他表示，這座公墓不僅是歷史遺址，更是台法之間的精神連結，期盼臺法友誼長存，歷史記憶代代延續。

基隆市正砂社區發展協會今天（24日）在清法戰爭紀念園區舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，圖為民眾準備的供品與紙糊的船隻。（記者俞肇福攝）

