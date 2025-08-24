為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮暑假旺季住房率慘 業者提4面向喊話政府救觀光

    暑假將結束，花蓮暑期住房率卻不如以往較往年減少4成許，縣內觀光呈現「旺季不旺」冷清狀態；圖為花蓮觀光知名景點東大門夜市。（記者王錦義攝）

    暑假將結束，花蓮暑期住房率卻不如以往較往年減少4成許，縣內觀光呈現「旺季不旺」冷清狀態；圖為花蓮觀光知名景點東大門夜市。（記者王錦義攝）

    2025/08/24 14:20

    〔記者王錦義／花蓮報導〕暑假即將結束，花蓮今年暑假住房率平日只有2成5、假日4成5，比過往暑假少了約四成遊客，旅宿業者認為，縣內呈現旅遊「旺季不旺」情況，希望政府從交通、活動、行銷與保障等4大面向，提升觀光市場競爭力。縣府回應，在大型活動接續登場後有拉抬住房率，會持續爭取振興觀光補助等措施。

    花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今指出，暑假平日平均住房率僅約2成5，假日（周六）4成5，雖然近兩周因縣府推出獎勵方案，整體住房率分別提升至平日3成5、假日5成5，但跟往年平日住房率達到7成、假日則有8成5相比仍偏低。

    張琄菡說，去年縣內觀光雖受強震影響，在政府祭出相關補助的帶動下，平日住房率也有3至4成，假日則是5成，顯見今年旅遊產業呈現「旺季不旺」的冷清狀況，原因可能與出國盛行、缺乏暑假亮點活動、天候不穩定產生交通風險及補助效益有限有關。

    張琄菡喊話中央與地方政府應積極介入協助花蓮旅遊市場回溫，並提出多項建議，包含強化交通補助、推動國際行銷吸引國外旅人補足國旅流失、打造國際級活動品牌提升知名度、發展夜間活動帶動過夜經濟、串聯在地資源推出限定遊程，及針對颱風期間建立安心旅遊的保障等。

    張琄菡認為唯有中央與地方攜手合作，從交通、活動、行銷與保障等4大面向全面布局，旅宿業者本身也要繼續精進行業，讓大家維持一定住宿品質讓旅客有信心，才能逐步提升花蓮在暑期旅遊市場的競爭力，讓更多旅客願意選擇走進花蓮、停留花蓮。

    對此，縣府觀光處長余明勲回應說，縣府能和中央溝通、爭取的部分，都會盡量爭取，但中央的決定地方政府無法左右；暑假剛開始縣內住宿率的確不太好，不過7月下旬開始到8月，在大型活動接續登場的情況有拉抬住房率，顯示舉辦活動能增加遊客踏入花蓮的意願，這也是縣府後續會持續關注的重點。

