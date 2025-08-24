丹娜絲風災 台中應天宮蘇府王爺廟捐57.2萬助15戶民宅修繕

台中市應天宮蘇府王爺廟董監事到台南七股十份里關心災區狀況和屋頂修繕。（郭國文服務處提供）

2025/08/24 14:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南災後修繕災屋，總統賴清德昨天第6度回台南視察時還親自爬梯向工班們握手遞水致敬，立委郭國文持續關注災區復原，今天（24日）在台中市議員江肇國的媒合下，由台中市應天宮蘇府王爺廟捐助57.2萬善款給台灣心義工團，來幫助更多七股區弱勢災民的屋頂重建。

郭國文表示，相當感謝從風災後，各界的善款不斷湧入，他個人也捐出1個月的薪水給重建經費，由於南市府、中央收到的善款受到法規侷限，投入給災民修繕需要經過招標等程序，時間較慢，因此他媒合的對象都是像台灣心義工團等志工工班以加速重建腳步。

郭國文媒合29戶災民進行屋頂重建，多數為身障或中低收入戶，其中有15戶由台灣心義工團負責，另14戶由好德做工行善團協助施工。

來自彰化的台灣心義工團，從丹娜絲災後就趕到台南七股為屋損嚴重的受災戶鋪蓋帆布，接續也未撤走，接手進行屋頂修繕。在江肇國媒合下，台中市應天宮蘇府王爺廟董事長莊三福帶領董監事團隊到台南七股十份里關心災區狀況，將57.2萬捐款捐給台灣心義工團，義工團長楊海西說，希望加快修繕速度。

江肇國指出，他曾隨著民進黨黨部南下救災，看到台南災民損失慘重，七股地區幾乎每戶人家屋頂上都蓋著帆布，相當心疼，因此想為台南災民多出幾分力，感謝應天宮蘇府王爺廟響應捐款，幫助災民儘快恢復正常生活。

台中市應天宮蘇府王爺廟捐助57.2萬善款給台灣心義工團，來幫助更多七股區弱勢災民的屋頂重建。（郭國文服務處提供）

志工協助修繕七股災屋。 （郭國文服務處提供）

志工協助修繕台南七股受損的民宅。 （郭國文服務處提供）

