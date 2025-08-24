為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    內湖高溫37.9度！ 雙北地區中午熱爆 氣象署：明天持續高溫

    今日內湖高溫近38度，中央氣象署提醒，高溫可能持續到明天。示意圖。（資料照）

    今日內湖高溫近38度，中央氣象署提醒，高溫可能持續到明天。示意圖。（資料照）

    2025/08/24 13:49

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期持續受到太平洋高壓影響，各地高溫不斷。中央氣象署觀測顯示，今日中午前後，台北內湖高溫衝上37.9度，新北屈尺氣溫也達到37.1度。中央氣象署指出，今日的高溫與太平洋高壓、天氣晴朗及東風沉降有關，且高溫的天氣型態可能持續到明天，民眾務必注意高溫威脅。

    據中央氣象署觀測資料，今日下午1時台北內湖高溫達到37.9度，新北屈尺中午12時50分氣溫也衝上37.1度，另桃園市上午11時40分高溫也達到36.9度，雖新北三峽出現38.8度高溫，但因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性，不列入天氣排行。

    中央氣象署預報員張竣堯指出，由於今天台灣受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗，再加上東風沉降影響，雙北地區及桃園今日有高溫發生，且類似的天氣可能會持續到明天，大台北地區及桃園仍有機會出現37度或以上高溫，中南部地區局部氣溫也可達到36度左右。

    此外，中央氣象署提醒，民眾於高溫期間，儘量避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內則保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

