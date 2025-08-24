為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    太極門台中道館 33 週年館慶登場 太極傳愛跨越 120 國

    太極門台中道館「太極傳愛 三三共行」33 週年館慶，活動內容精彩。（記者歐素美攝）

    太極門台中道館「太極傳愛 三三共行」33 週年館慶，活動內容精彩。（記者歐素美攝）

    2025/08/24 13:51

    〔記者歐素美／台中報導〕太極門台中道館今天舉辦「太極傳愛 三三共行」33 週年館慶活動，台中市社會局副局長林資芮、立委麥玉珍、台中市議員陳文政、黃守達及劉士州等皆出席，共同見證這段跨越30餘載的心靈修行與文化傳承之路。

    太極門秉持「愛、和平與良心」的核心理念，師徒同心走訪全球 120 個國家，透過文化交流傳愛世人。今天館慶現場由弟子蔡孟軒代表朗讀掌門人洪道子博士致詞指出，在瞬息萬變的社會與高壓生活下，人們常感焦慮與不安，面對挑戰與困境，「心為根本，氣為基礎」。練氣之人透過每日呼吸，能讓心安靜、沉澱自我，靜生智慧，進而獲得解決問題的勇氣與良方。

    林資芮致詞表示，太極門氣功養生學會自1966年成立以來，始終秉持促進人類健康、倡導愛與和平的理念，在各地設立道館。台中道館自成立以來已邁入第33年，對提升市民健康福祉發揮了重要作用，與盧市長推動的「健康城市」理念不謀而合，是市府重要的施政夥伴。

    台中市議員黃守達表示，非常感謝太極門長期以來，將如此優秀的功法與正面能量，傳播到台中每一個角落，期待在太極門的引領下，讓更多人成為世界公民，用愛與和平轉動世界。

    今天的活動相當精彩多元，除有震撼人心的神鼓陣、氣勢磅礡的威鼓、柔美靈動的文舞陣、動人心弦的手語表演，還有青少年團隊 Energy 帶來的青春歌舞等。

    太極門台中道館24日舉辦「太極傳愛 三三共行」33 週年館慶活動。（記者歐素美攝）

    太極門台中道館24日舉辦「太極傳愛 三三共行」33 週年館慶活動。（記者歐素美攝）

    太極門台中道館「太極傳愛 三三共行」33 週年館慶。（記者歐素美攝）

    太極門台中道館「太極傳愛 三三共行」33 週年館慶。（記者歐素美攝）

