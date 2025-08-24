首屆澎湖國際沙灘狂想曲閉幕才掀高潮 流行卡司是王道

首屆澎湖國際沙灘狂想曲閉幕場才現人潮，一掃前幾場現場來客不如預期陰霾。（澎管處提供）

2025/08/24 14:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首度舉辦的「澎湖國際沙灘狂想曲」，歷經3週5場次演出，昨（23）日圓滿落幕，出現擁擠人潮、萬頭鑽動的盛況，一掃前幾場來客數不如預期的情況，顯示卡司陣容堅強是王道，明年是否續辦或轉型，要進行通盤考量。

今年首屆澎湖國際沙灘狂想曲活動，自8月8日「民歌50在澎湖—美麗海灣篇」揭開序幕，週六日一連2場；第二週則推出「綻FUN風格篇」與「動漫樂章篇」接棒；最終場「意想不到篇」則以國際級卡司引爆高潮，由入圍全球百大DJ的DJ Soda、馬來西亞創作奇才黃明志、台灣女rapper第一人葛仲珊及新生代音樂人持修等藝人登台。

除了精彩音樂演出，活動現場更舉辦沙灘放大版手足球、舒緩按摩及狂想市集等互動體驗，從白天到深夜皆熱鬧不歇，讓遊客在海島風情中盡情享受吃、玩、聽、看的全方位感官體驗，更彰顯出澎湖夏季獨一無二的魅力與凝聚力。

「澎湖國際沙灘狂想曲」閉幕後，緊接澎管處舉辦的「澎湖追風音樂燈光節」將於8月29日揭開序幕，地方人士希望能為澎湖秋冬系列觀光活動開出紅盤，增加觀光商機。

