    嘉義東石沿海農曆7月普度燈傳統漸趨式微 面臨消失危機

    嘉義東石沿海村落農曆7月在宅前掛普度燈的傳 統。（記者蔡宗勳攝）

    2025/08/24 13:54

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉沿海村落有個農曆7月在宅前掛燈篙（又稱普度燈）的百年傳統，用意是在平安月指引從鬼門關「放封」好兄弟覓食的明路，凸顯出敬畏鬼神但又給予方便的濃濃人情味，入夜之後點亮普度燈，成為沿海農曆7月的一大特色，但隨著現代工商社會的改變，鄉民宅前高掛普度燈的習俗也漸漸減少了。

    東石耆老指出，小燈篙又稱普度燈，其材料主要有斗笠、燈泡、竹子、芝麻桿與簡易插香座等，黑芝麻梗代表五穀豐收，綠竹有避邪作用，斗笠保護油燈不被風雨吹雨淋，不過，隨著時代的進步，油燈相當罕見．大多以電燈泡替代，但由於電泡遇到下雨，有燒掉或破裂之虞，因而斗笠繼續延用至今，還有人會綁上食物或零錢，讓好兄弟有東西吃及零用錢花用。

    耆老說，虔誠的信眾會在普度燈早晚焚香，祈求好兄弟保佑平安，東石靠海為生的東石、猿樹、塭港、型厝與鰲鼓等村落都還保有這項傳統，只不過隨著時代演變，愈來愈少住戶會在屋前掛普度燈，這個百年傳統可能再過幾年就會消失了。

    嘉義東石沿海靠海為生村落農曆7月會在屋前掛普度燈。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石沿海村落在農曆7月掛普度燈。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義東石沿海村落農曆7月在屋前掛普度燈。（記者蔡宗勳攝）

