    生活

    五泰輕軌綜合規劃三度送審 鐵道局：9月底完成初審

    五泰輕軌F07站模擬圖。（新北捷運工程局提供）

    五泰輕軌F07站模擬圖。（新北捷運工程局提供）

    2025/08/24 13:52

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市五股泰山輕軌如火如荼進行，目前正式邁入綜合規劃階段，並於1日完成第三次提報中央。鐵道局長楊正君表示，若高公局同意大型橋梁方案，計畫即可推進，相關意見徵詢預計9月4日收件，9月底完成初審；交通部常務次長林國顯則說，若鐵道局能在9月4日前收到新北的修正計畫，將盡快展開審查。

    新北捷運工程局綜合規劃科長黃維崧指出，五泰輕軌可行性研究已於2023年獲行政院核定，目前環評部分，環境部於今年6月召開初審會議，預計9月修正再送審；都市計畫部分，今年1月、5月針對沿線4站召開地主座談，持續蒐集意見修正；而綜合規劃報告於8月1日完成第三次提報，建請交通部支持並轉陳行政院核定。

    黃維崧表示，中央對經費增加有意見，主因在於營建物價上漲，以及路線需與台64共線段、跨越五股交流道段，配合公路局與高速公路局工程界面規範與維護空間需求，輕軌橋梁改採用特殊鋼橋，經費即增59億元。

    楊正君說，目前五泰輕軌已於8月1日由新北市府重新報交通部，鐵道局7日接收。此案涉及高速公路五股交流道，施工期間可能影響閘道使用，後續維運也需取得高公局同意。若高公局能接受新北市所提大型橋梁方案，即可往下推進；至於經費增加，主因是營建物價上漲，只要說明合理並非無法處理。此案已送相關機關徵詢意見，期限三週，預計9月4日收件，鐵道局將於9月內完成初審。

    林國顯表示，若鐵道局能在9月4日前收到新北的修正計畫，將盡快展開審查。但他強調，與台64線共構，系統選擇必須與橋梁載重與設計能夠融合；第二是五股高速公路的協調問題，提醒新北市應儘早與相關單位溝通，不要等到送件後才出現相同意見，建議先行處理。

    五泰輕軌路線圖。（新北捷運工程局提供）

    五泰輕軌路線圖。（新北捷運工程局提供）

    五泰輕軌利用台64下方空間設F07站模擬圖。（新北捷運工程局提供）

    五泰輕軌利用台64下方空間設F07站模擬圖。（新北捷運工程局提供）

    圖 圖
    圖 圖
