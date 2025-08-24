大庄浩天宮首辦「成年加冠禮」 盼成為地方傳統文化教育新典範

浩天宮舉行「成年加冠禮」，立法院副院長江啟臣為學子加冠。（浩天宮提供）

2025/08/24 13:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區大庄浩天宮今天首次舉行「成年加冠禮」儀式，由主委王經綻主持、財團法人崇正基金會承辦，參與學生在完成成年加冠禮、感恩滌足禮及飲成年禮酒後，宣告禮成。立法院副院長江啟臣到場為學生加冠，立委楊瓊瓔、梧棲區長溫國宏等也都到場共同見證青年學子邁向成人、勇於承擔責任的重要時刻。

「成年加冠禮」在「崇正國樂團」悠揚的演奏聲中揭開序幕！孝道話劇《碎碎唸裡最深的愛》，則以生動劇情展現父母對子女無私的付出與守護，引導青年在成年之際，反思親恩、懂得感恩。

立委楊瓊瓔致詞表示，這是浩天宮第一次舉辦成年禮，王經綻主委非常用心安排，也期許能一屆一屆傳承下去，就像孝道與禮教一樣，必須代代相傳。

成年禮儀式，由全體青年在天上聖母暨中華民族列祖列宗神位前肅立，由主禮官王經綻主委恭讀祝告辭，祈願青年明辨是非、行光明正道、堅忍不拔、勇於承擔責任，並敦品勵學、貢獻社會國家。

青年隨後依序登壇，由長輩為其加冠整冠；青年則親手為父母奉水、奉巾，行「滌足」禮，感謝父母多年養育與辛勞；最後，全體青年在長輩與神明見證下共飲成年禮酒，寓意已能自立自強、獨當一面，並以莊重敬語許下「勇於承擔、貢獻社會」的承諾。

王經綻指出，成年禮在中華文化中歷史悠久，《禮記》即有「男子二十冠而字」的記載，象徵承擔社會與家庭責任，該廟特別結合地方信仰與禮教精神，透過「加冠」、「感恩」、「共飲」等環節，提醒年輕世代以孝道為本，盼成年禮活動能年年舉辦，成為地方傳統文化教育的新典範。

浩天宮舉行「成年加冠禮」，盼成為地方傳統文化教育的新典範。（浩天宮提供）

