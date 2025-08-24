為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市就業服務處辦現場徵才活動 釋443個工作機會

    台北市就業服務處將於8月26日至8月29日邀請門市零售、餐飲旅宿、補教、支援服務及長照服務等14家企業辦理現場徵才活動，釋出443個工作機會（台北市勞動局提供）

    台北市就業服務處將於8月26日至8月29日邀請門市零售、餐飲旅宿、補教、支援服務及長照服務等14家企業辦理現場徵才活動，釋出443個工作機會（台北市勞動局提供）

    2025/08/24 13:28

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市就業服務處將於8月26日至8月29日邀請門市零售、餐飲旅宿、補教、支援服務及長照服務等14家企業辦理現場徵才活動，釋出443個工作機會。為迎接學期開始，這次徵才活動也將補教業納入，民眾如有轉職或是求職需求，無論銀髮族、打工族或是二度就業，都可以直接到北市各就業服務站參加徵才活動。

    台北市就業服務處說明，台北市私立高韋文理短期補習班提供電訪員、櫃檯行政、總務、行銷企劃及課程規劃師／主管等多元職缺，薪資介於32000元至45000元，歡迎個性活潑、熱情、有耐心、喜與人互動，無論是大學在校生、應屆畢業、同業轉換跑道，或對補教業有興趣皆可嘗試。

    根據台北市就業服務處，寒舍餐旅管理顧問旗下擁有台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店及寒居酒店，餐廳主任及工程部技術員與修繕起薪40000元，此外，還有餐廳領班、服務員、房務員、客服專員、救生員／健身指導員、安全員及備餐組洗盤員等職缺。

    台北市就業服務處提到，本次活動釋出的高薪工作包含，微笑單車（YouBike）夜班調度專員、大夜班維護專員48000元、逐鹿餐飲內場助手45000元、外場正職服務人員及內場廚務42000元、誠邦食品（一条通壽司）儲備店長起薪42000元；統康生活事業（Mia C’bon）生鮮營運專員40000元等。

    台北市就業服務處補充，本週徵才廠商還有統健實業（聖德科斯）、統康生活事業（家樂福超市）、全聯實業、鴻源長期照顧、誠實居家長照、安德利居家長照、長沂國際實業（COMEBUY）、四海遊龍食品。台北市就業服務處歡迎想要求職的民眾踴躍參加，把握與人資直接面試的機會。

