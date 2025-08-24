機車駕照筆試通過民眾不到2成上駕訓班 審計部：比例仍低

公路局推動「機車道路安駕訓練」，讓考取機車駕照的新手更快熟悉道路環境。（資料照）

2025/08/24 13:34

〔記者林志怡／台北報導〕交通部公路局持續鼓勵民眾參加機車駕駛訓練，但審計部報告指出，去年通過駕照筆試及路考的民眾中，不到2成是駕訓班訓練學員，顯示民眾參加機車駕駛訓練比率仍低，且試辦機車道路安全駕駛訓練成效有待提升，對此公路局回應，會持續推廣並擴大補助措施，提升民眾參與意願。

審計部報告指出，公路局自2019年起辦理機車駕訓補助計畫，民眾參加普通重型機車訓練，每人可補助1,300元，據公路局統計，2020年至2024年通過普通重型機車駕照筆試民眾中，有參加駕訓班的比例，分別為3.68％、6.41％、9.81％、12.04％及17.71％。

請繼續往下閱讀...

此外，審計部報告表示，2020年至2024年通過普通重型機車駕照筆試，且通過考試的民眾中，有參加駕訓班的比例則分別是4.71％、7.22％、10.26％、12.61％及18.34％，呈逐年增加趨勢，顯示機車駕訓補助計畫有助提升民眾參加駕訓意願。

但審計部認為，2024年參加駕訓班訓練，且通過駕照筆試考試的民眾比例仍不到全體通過考試的2成，比率仍然偏低，且2023年1月至2024年8月間，透過駕訓班取得機車駕照的族群中，持照3年以下、獲得道路安全駕駛訓練補助的機車新手駕駛僅3％，不利提升機車駕駛人遵守交通規則及正確駕駛習慣。

對於審計部意見，公路局表示，公路局自2019年逐年增加補助名額，鼓勵民眾參加機車駕訓，今年起更擴大補助參加道路駕駛訓練計畫每人訓練費用2500元，截至8月已有4萬6600人參加機車駕訓，更有4400人已參加道路駕駛訓練。

公路局指出，從統計資料顯示，初學駕駛人參加機車駕訓及道路訓練課程後，違規風險降低64%，事故風險降低51%，有效降低交通違規及事故風險，公路局各監理單位將持續透過多元管道推廣宣導及擴大補助措施，讓更多機車考照民眾參加機車駕訓，提升安全法規知識與實際道路安全駕駛能力，以期降低機車交通事故傷亡人數為目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法