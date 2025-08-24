澎湖跨海大橋海上標誌燈修復 提供往返漁船交通安全指引

跨海大橋海上標誌燈修復，指引漁船安全回家的路。（記者劉禹慶攝）

2025/08/24 13:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖跨海大橋是連接西嶼與澎湖本島交通要衢，海域也是重要航道，但去年至今數波颱風侵襲澎湖，跨海大橋東側無人島上的標誌燈倒塌，影響漁船夜間通行跨海大橋海域，經過地方多次反映，相關單位終於修復完工，讓漁船夜間行駛較有安全保障。

遭到颱風巨浪侵襲倒塌的海上標誌燈，主要是提醒跨海大橋東側，由礁石組成的無人島，因無人島在漲潮，遭到海水淹沒完全沉入海中，無法用肉眼辨識方位，尤其夜間視線不良，更易生危險，往來船隻若不慎，則有觸礁擱淺風險，完工後讓往來該海域的漁船及快艇，都鬆了一口氣，提供安全指引的保障，避開淹沒在海水下的礁岩區。

澎湖跨海大橋全長共計2494公尺，橫跨白沙、西嶼兩島之間的吼門水道，水流湍急，流速據說可達每秒3公尺，為澎湖海域第2險流。每當冬季東北季風來臨，更是怒濤洶湧，難以行船，因此，1965年始建跨海大橋，1970年完工通車，以解決漁翁島往來的交通困境。

隨後因橋樑腐蝕嚴重與橋梁坍蹋，於1984年拓寬陸堤，1996年完工通車成為雙車道新橋。而跨海大橋下孔道，則是西嶼往馬公方向的交通要衢，但因水流湍急，若船隻發生觸礁危機，人員恐將遭海流沖走，造成人命財產損失，因此海上標誌燈與燈塔作用一樣，都是指引漁人安全回家的保障，重要性不言而喻。

海上標誌燈旁礁岩區，大潮會被海水淹沒。（記者劉禹慶攝）

