為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    用母語搭起情感與學習橋樑 高市3新住民老師獲奬表揚

    獲得高市第二屆「雄新獎」優秀新住民語文支援教師施美燕、陳黎江翠、符楚蘚（由左而右）。（記者黃良傑攝）

    獲得高市第二屆「雄新獎」優秀新住民語文支援教師施美燕、陳黎江翠、符楚蘚（由左而右）。（記者黃良傑攝）

    2025/08/24 13:36

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市114年度第二屆優良新住民語文教學支援老師「雄新獎」頒獎典禮，今（24）日在五甲國小視聽教室隆重舉行，現場表揚三位優秀教學支援老師，分別是印尼語施美燕老師、越南語符楚蘚老師、越南語陳黎江翠老師。

    三位獲得表揚的老師，分別在高雄市多所國中小與高中職擔任新住民語文教學支援老師，其中，施美燕老師是印尼華人，華語、台語雙語通，她在高雄大學讀書認識學長而相愛，兩人婚後在高雄定居，並用心推廣印尼語，在高雄市多所國中小擔任新住民語文教學支援老師，不僅自製教具，還善用AI工具，將語言課程化為一場場「文化沉浸式體驗」。

    另一位獲獎老師符楚蘚（越南籍），她與台灣籍先生原是在越南的同事，最後隨著先生定居高雄，她說當初擔任新住民語言老師，是因一位學生的越南籍母親不會說國語，為了讓學生與母親溝通，她努力指導學生學習越南語，也鼓勵媽媽學習國語，她深覺母語不僅是知識的傳遞，更是情感的橋樑。

    來自越南的陳黎江翠老師，初到台灣曾面臨語言、文化與家庭的重重挑戰，因隨著同事丈夫從越南返回高雄定居，讓她同理了新住民子女的處境，一步步與孩子走過學習過程。

    高市新住民語文課程在國中小廣泛開設，包括越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、緬甸與柬埔寨等七國語文，今學年度有71位優秀的教學支援老師繼續深耕校園，推廣各國語言與文化，三位老師都說學習新住民語言並不難，鼓勵大家多聽、大聲與勇敢唸出來就會進步。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播