用母語搭起情感與學習橋樑 高市3新住民老師獲奬表揚

2025/08/24 13:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市114年度第二屆優良新住民語文教學支援老師「雄新獎」頒獎典禮，今（24）日在五甲國小視聽教室隆重舉行，現場表揚三位優秀教學支援老師，分別是印尼語施美燕老師、越南語符楚蘚老師、越南語陳黎江翠老師。

三位獲得表揚的老師，分別在高雄市多所國中小與高中職擔任新住民語文教學支援老師，其中，施美燕老師是印尼華人，華語、台語雙語通，她在高雄大學讀書認識學長而相愛，兩人婚後在高雄定居，並用心推廣印尼語，在高雄市多所國中小擔任新住民語文教學支援老師，不僅自製教具，還善用AI工具，將語言課程化為一場場「文化沉浸式體驗」。

另一位獲獎老師符楚蘚（越南籍），她與台灣籍先生原是在越南的同事，最後隨著先生定居高雄，她說當初擔任新住民語言老師，是因一位學生的越南籍母親不會說國語，為了讓學生與母親溝通，她努力指導學生學習越南語，也鼓勵媽媽學習國語，她深覺母語不僅是知識的傳遞，更是情感的橋樑。

來自越南的陳黎江翠老師，初到台灣曾面臨語言、文化與家庭的重重挑戰，因隨著同事丈夫從越南返回高雄定居，讓她同理了新住民子女的處境，一步步與孩子走過學習過程。

高市新住民語文課程在國中小廣泛開設，包括越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、緬甸與柬埔寨等七國語文，今學年度有71位優秀的教學支援老師繼續深耕校園，推廣各國語言與文化，三位老師都說學習新住民語言並不難，鼓勵大家多聽、大聲與勇敢唸出來就會進步。

