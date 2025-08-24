同島一命！ 台中應天宮+議員捐款57萬 助拳志工團修繕台南災區

台中應天宮與市議員江肇國（右四），今天南下台南捐出57萬重建善款。（江肇國服務處提供）

〔記者許國楨／台中報導〕中南部連月來接連遭受颱風豪雨重創，屋頂被掀、農作毀損，至今仍在復原中，為了協助受災居民度過難關，台中市應天宮蘇府王爺廟與市議員江肇國，今（24）日特地南下台南七股，聯手捐出57萬2000元給「台灣心義工團」，盼望加速災區修繕腳步，讓災民早日恢復安穩生活。

這場捐助行動，由應天宮董事長莊三福與江肇國議員共同率隊，常務董事陳世明與夫人、常務監事張秀玟、董事張勝和、林英武等人參與，場面溫馨，而此次善舉也獲得民進黨台南市黨部主委郭國文協助媒合，江肇國更額外捐出2萬元餐食費，提供志工團隊進入災區服務時的後勤補給。

受贈單位「台灣心義工團」多年來深耕公益，團員來自全台各行各業，甚至包含花東地區，此次風災發生後，他們立刻深入雲嘉南災區，協助居民清理家園、修補屋頂，據了解，每戶修繕費用動輒10至20萬元，目前已完成20多戶，但仍有十餘戶等待援手。

江肇國表示，此次台南風災重創許多家庭與產業，他先前就曾南下協助清理與搭建帆布，深切體會到災民面對極端氣候的無助，他說，重建不是一蹴可幾，除了金錢資源，更需要社會持續的關懷與陪伴。「同島一命、彼此扶持，台灣才能一起走過難關。」

他也特別感謝應天宮長年積極參與公益，在地方需要時總是第一時間挺身而出，這筆捐款雖然有限，但希望能拋磚引玉，帶動更多社會資源投入，支持第一線志工團隊持續協助受災居民。

