    首頁　>　生活

    南家扶發放730萬元助學金 台大學子謝恩助學人愛心

    南台南家扶發放730萬元助學金，助730位學子勇敢逐夢。（記者蔡文居攝）

    南台南家扶發放730萬元助學金，助730位學子勇敢逐夢。（記者蔡文居攝）

    2025/08/24 13:03

    〔記者蔡文居／台南報導〕趕在開學前，南台南家扶中心今天舉辦「2025年秋季獎助學金頒發典禮」，共發放730萬元助學金，支持家庭經濟困難的學子可以安心上學，勇敢追夢，這次共有730位學子受惠，協助他們順利完成學業，實現人生夢想。

    這次接受獎助學金頒贈的「小芸」（化名）錄取台大研究所，她父親因慢性疾病問題經常出入院，因此無法工作，家中經濟落在從事大夜班工作的母親身上，經濟狀況吃緊，所幸有政府津貼及社會資源協助。小芸就讀大學期間課業名列前茅，積極向學，弟弟也向她看齊，努力學習，以獲取獎助學金來減輕家中負擔與壓力。

    典禮中，小芸抱著感恩的心向助學人表達謝意。她說，求學的路上一直都有默默守護的力量相伴，鼓勵著她持續以自身所學回饋他人。她知道身處的環境資源雖然有限，但只要願意踏出一步，學習的路就永遠不會被關上。

    南台南家扶中心扶幼主委康登春表示，每筆助學金不僅是對學子的經濟支持，更是社會各界對教育的重視與關心。每一位受惠學生的背後，都有著不同的故事與挑戰，而這份助學金將成為他們追求知識與未來的助力。

    南家扶中心也特別感謝開基玉皇宮、亨叡公司、開元食品、瑞特汽車、興固實業公司、明德救急基金會、堤維西愛心會、高清愿紀念慈母文教公益基金會、明震機電有限公司、沐沐清潔公司等愛心企業、團體及個人的捐贈，幫助學子勇敢逐夢，翻轉人生。

    趕在開學前，南家扶中心頒發助學金，讓受助學子可以安心上學，實現夢想。（記者蔡文居攝）

    趕在開學前，南家扶中心頒發助學金，讓受助學子可以安心上學，實現夢想。（記者蔡文居攝）

