桃園運動卡推升運動人口但私營場館參與意願低 市府檢討補助機制

桃園市近年透過敬老愛心卡優惠、運動卡計畫鼓勵市民運動。（記者鄭淑婷攝）

2025/08/24 13:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市近年透過敬老愛心卡優惠、運動卡計畫鼓勵運動，運動人口有明顯的提升，不過，參與運動卡計畫的特約場館，以國民運動中心及市立運動場館為主，私營運動場館參與意願不高，或是限縮可選擇的運動項目，桃市府體育局表示，將再檢討現行機制與補助模式，除了提升業者參與意願，亦鼓勵場館設計創新運動方案、提供多元優惠，吸引不同年齡及族群使用。

桃園市敬老愛心卡提供長者、身心障礙者運動場館門票及場地租借優惠，另每年透過運動卡計畫，提供23歲以上市民享有半價門票優惠，身心障礙者、65歲以上及55歲以上原住民長者則享有門票費用全額減免，各場館名額有限，尚未到截止日期，已陸續公告名額用罄。

審計處指出，近3年持敬老愛心卡前往運動場館運動的人次成長快速，2022年僅有13萬8299人次，2023年增加到28萬2178人次，去年則突破54萬人次，為持續鼓勵長者運動，應持續加強宣導，並提供更友善的運動環境；而運動卡計畫亦有拉升運動人口的成效，但參與的運動場館近3年維持在13到14家，都以國民運動中心、市立運動場館為主，轄內有不少私營運動場館，但參與計畫的意願不高，或是限縮運動場域選擇，且部分場館原有優惠方案優於運動卡，導致運動卡優惠較無誘因。

體育局表示，運動卡計畫透過結合市民卡及特約運動場館提供市民入場優惠，歷年執行率均達9成以上、約10萬人次參與，今年度同樣有14家特約運動場館提供入場優惠，計畫自6月13日至10月31日，截至7月底共計超過8萬1000人次受惠，將再檢討現行機制與補助模式，提高運動場館的參與意願。

桃園市透過敬老愛心卡優惠、運動卡計畫提供運動場館入場優惠，鼓勵市民培養運動習慣。（記者鄭淑婷攝）

