動漫魔族料理真實還原 火山爆米香8/30駁二試吃

二次元料理具現化創作者RICO化身主廚，烹調動漫世界中的魔族美食。（高市文化局提供）

2025/08/24 12:46

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣原創動畫《勇者動畫系列2》即將於小公視YouTube頻道上線，高雄駁二動漫倉庫8月30日趁勢推出限定活動「魔族派對－火山爆米香試吃會」，首度將劇中魔族料理真實還原，打造全台唯一吃得到動畫美食的沉浸式觀影體驗。

高市文化局長王文翠表示，駁二近期推出的《漫畫便當店》，以全新展覽形式具現台灣原創角色IP，動漫迷可依照喜好內用展覽外帶周邊，在展場中也可看見人氣動畫《勇者動畫系列2》的相關創作，並邀請二次元料理具現化創作者RICO化身主廚，烹調動漫世界中的魔族美食－魔蟲拉麵與火山爆米香，讓逛展民眾一窺異世界料理的創作過程。

請繼續往下閱讀...

為滿足觀眾對魔族料理的想像，駁二特別規劃於8月30日下午2點至4點，在in89駁二電影院舉辦一場「魔族派對－火山爆米香試吃會」，凡購買300元「魔族派對套票」，即可大銀幕欣賞《勇者動畫系列2》第1至3集的特映，並現場品嘗動畫中登場的「火山爆米香」，讓爆裂的視覺與濃郁口味在口中交織，彷彿親臨異世界。

映後還有大貓工作室導演楊子霆與RICO現身分享創作靈感，從食材選用、擺盤造型到口味設計，一窺二次元料理實體化的幕後挑戰。

參加試吃會觀眾，還可獲得由RICO獨家設計的「火山爆米香食譜明信片」及《勇者動畫系列2》駁二限定資料夾作為紀念，試吃會結束後，還可前往《漫畫便當店》探索動漫還原料理秀的豐富細節，並選擇霹靂英雄素還真等人氣角色語音導覽，享受跨界互動的導覽新體驗。

另《漫畫便當店》也將同步推出與《勇者動畫系列2》聯名的紅玉滿雞蛋糕，將動畫角色化身造型雞蛋糕，現場更販售《勇者動畫系列2》全新周邊商品，以及漫畫家黃色書刊的最新作品《勇者系列6》，滿足粉絲外帶收藏慾。當日完成指定任務，還可集點「魔族派對集點卡」，集滿3點可免費兌換《漫畫便當店》限定台味拍貼，數量有限，更多活動資訊與報名詳情請上駁二官網查詢。

參加魔族派對民眾，可現場品嘗動畫中登場的「火山爆米香」。（高市文化局提供）

駁二近期推出《漫畫便當店》。（高市文化局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法