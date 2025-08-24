為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全國海洋教育成果會 基隆、台南、澎湖獲特優

    「114年度全國海洋教育成果觀摩會」舉行閉幕典禮，基隆市獲得特優。（圖為基隆市戶外海洋教育中心提供）

    2025/08/24 12:37

    〔記者俞肇福／基隆報導〕教育部國教署與國立台灣海洋大學（以下簡稱海大）、金門縣政府共同合作的「114年度全國海洋教育成果觀摩會暨教師研習」於8月20日至22日在金門舉行，集結全國22縣市逾200位教育人員，交流海洋教育推動成果；閉幕典禮揭曉「112-113學年度縣市推動海洋教育成果」評選結果，共有14縣市獲獎，其中台南市、基隆市、澎湖縣奪特優，雲林縣、嘉義縣、台東縣則以海洋教育推廣的行動力與創新榮獲「海洋精神獎」。獲得優選的有台北市、高雄市、金門縣；獲得佳作的有新北市、桃園市、宜蘭縣、雲林縣、屏東縣。

    海大副校長李明安表示，海洋教育成果觀摩會每2年辦理一次，不僅凝聚全國教師專業能量，更促進跨縣市合作。他強調，海大將持續與國教署、各地方政府及相關單位攜手合作，培育具國際海洋素養的新世代人才。台灣海洋教育中心主任吳靖國指出，評選作業歷經網路平台評選、書面成果審查與現場展示交流，充分展現各縣市在課程創新、學生參與及海洋永續等面向的表現。

    基隆市政府教育處長徐嬿立說，基隆市獲得特優，要感謝許多參與師長的共同努力。她補充說明，基隆市的海洋教育包含潮間帶、岸釣等教師研習，溯溪、帆船體驗等學生活動，多種類的海洋桌遊。另外，目前已經製作3條路線的學習點地圖，以及虛擬船體驗、VR體驗等多元的海洋課程。基隆市將承辦2027年全國海洋教育成果觀摩會，屆時將與各縣市推動海洋教育的夥伴交流。

    「114年度全國海洋教育成果觀摩會」舉行閉幕典禮，澎湖縣獲得特優。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    「114年度全國海洋教育成果觀摩會」舉行閉幕典禮，台南市獲得特優。（圖為國立台灣海洋大學提供）

    「114年度全國海洋教育成果觀摩會」日前在金門舉行，圖為戶海教育夥伴相互交流，激盪創意想法。（圖為國立台灣海洋大學提供）

