南方四島東吉外環道路品質 葉竹林呼籲相關單位正視

東吉外環道路，以簡易砂砱鋪設路面凹凸不平。（葉竹林提供）

2025/08/24 12:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島列入海洋國家公園，行政區雖隸屬澎湖縣政府與望安鄉公所，但涉及國家公園管理法，相關建設必須由海洋國家公園管理處核准。長年以來東吉外環道路，只是簡單用珊瑚礁（砂鈴）鋪設的泥土路，簡易道路品質凹凸不平，居民及遊客騎乘機車時存在安全疑慮，前馬公市長葉竹林呼籲相關單位正視此一問題。

葉竹林表示，當地民眾向他陳述島上這條外環道路的修復工程，不知為何遲遲沒有進度，這條道路2年多前已有澎湖縣政府承諾改善，但至今尚未見具體成果，讓居民出行受到影響。他強調，外環道路是基本的民生建設，攸關居民安全，盼縣府能儘快推動。

澎湖縣政府今年5月縣議會總質詢時表示，東吉環島公路受颱風侵襲導致部分路段下陷，修復工程需克服船班、天候與人力調度等困難。當時縣長陳光復回覆相關材料已經運抵島上，後續將展開修復作業，澎湖縣政府指的應該是東吉衛生所前方道路，但另側簡易外環道路改善，應給東吉嶼民眾一個清楚的修復進度說明。

葉竹林也呼籲縣長陳光復，地方民眾關切的建設不該延宕，期盼澎湖縣政府能在安全與民生需求間加速行動，回應東吉居民的期待。如果涉及跨單位問題，應盡速協調定案，若是離島工程材料人力資源問題，更應排除萬難，盡早施工還給居民平坦舒適的交通環境。

葉竹林呼籲東吉雖管轄權有爭議，但各單位應協調溝通為民眾謀福利。（葉竹林提供）

