    首頁　>　生活

    募款史上最困難！ 北台南家扶發大專和高中職學生助學金 國中小助學金還缺130萬

    北台南家扶中心今天舉辦「助學圓夢·感恩有您」獎助學金頒發典禮，頒發450萬元助學金給272位大專和高中職學生，點燃希望之星。（記者楊金城攝）

    北台南家扶中心今天舉辦「助學圓夢·感恩有您」獎助學金頒發典禮，頒發450萬元助學金給272位大專和高中職學生，點燃希望之星。（記者楊金城攝）

    2025/08/24 11:35

    〔記者楊金城／台南報導〕開學前，北台南家扶中心今天（24日）舉辦「助學圓夢·感恩有您」獎助學金頒發典禮，頒發450萬元助學金給272位大專和高中職學生，點燃希望之星，並以5種蔬果：蘋果 （平安）、蔥 （聰明）、胡蘿蔔（博學多聞）、花生 （發生好事）、西瓜（刮目相看）祝福勉勵所有受獎的家扶生。

    北台南家扶接續將在9月再發出100萬元獎助學金給扶助的430名國中、小學生，但助學金缺口還差約130萬元，因此延至9月。北台南家扶主任李桂平表示，台南遭逢震災、風災、雨災又有美國對等關稅的衝擊，家扶對外募集助學金遇到有史以來最困難的，還要加把勁度過難關。

    北台南家扶助學希望工程推動至今36年，扶持學子超過5.6萬人次，北台南家扶主委呂明憲說，期望家扶生不只是讀書翻轉人生，未來有所成也要把助學人的愛傳承下去，形成社會善的循環。

    李桂平說，今年暑假風雨如晦，弱勢家庭雪上加霜，感謝助學人協助，在開學前頒發助學金給家扶研究生、大專和高中職學子們，讓孩子們不需擔憂學費的繳交，這要感謝台南開基玉皇宮捐助80萬、侯永都社會福利慈善事業基金會捐助60萬元、何應朋陶藝助學特展58萬元，台南郵局提供義賣場地等許多各界善心民眾、團體、公司的助學響應，「好家再有你」。

    就讀淡江大學管理科學系四年級的黃昱翔上台分享努力向學的夢想，期待有一天成為母親有力的臂膀，家扶自立青年蔡佳錚從大學畢業，目前在台南市社會局擔任社工，期望成為一位專業的助人者，為家扶學弟妹立下學習榜樣。

    頒發助學金2萬給家扶扶助的碩士生。（記者楊金城攝）

    頒發助學金2萬給家扶扶助的碩士生。（記者楊金城攝）

    頒發助學金2萬給家扶扶助的大學生。（記者楊金城攝）

    頒發助學金2萬給家扶扶助的大學生。（記者楊金城攝）

    家扶生上台表演展現自信。（記者楊金城攝）

    家扶生上台表演展現自信。（記者楊金城攝）

    家扶追夢達人黃昱翔（左）、家扶自立青年蔡佳錚（中）分享奮發向上的感想，北台南家扶主任李桂平（右）肯定二人是家扶生的學習楷模。（記者楊金城攝）

    家扶追夢達人黃昱翔（左）、家扶自立青年蔡佳錚（中）分享奮發向上的感想，北台南家扶主任李桂平（右）肯定二人是家扶生的學習楷模。（記者楊金城攝）

