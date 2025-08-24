搶不過代購？彰化不二坊蛋黃酥出招了 推出「散客專區」

彰化棑隊名店不二坊蛋黃酥，散客專區排在騎樓，代購大軍排在馬路順著永安街排。（民眾提供）

2025/08/24 11:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，年年都因為代購軍團出動，讓散客大嘆買不到，連訂購電話都打不進去。但有民眾發現，目前排隊分成「散客專區」與「代購專區」，散客排在店家旁的騎樓，代購大軍則排在馬路，讓散客大喜說，「終於有機會可以買到送人了。」

有彰化市民眾表示，不二坊開放中秋訂單電話預訂才第2天，她已經打了1000通電話，根本打不進去，她今天抱著隨緣心態，「有就有，沒有就算」，並不想向代購買。今天到場發現，今年有散客專區，不必再讓代購霸佔人龍，終於有機會可以買到了。

今天來買蛋黃酥的民眾發現，代購大軍排在馬路順著永安街排，散客則是店家旁的騎樓，各自分開排，店家則是兩排人龍依序販售，許多散客都欣喜若狂，覺得早就該這樣做了。

民眾指出，因為平常代購只是加個50元，越到中秋就越誇張，6顆原價300元現場喊到380元、400元，網路價4、500元，15顆原價750元，現場喊到950元到1000元，網路價喊到1400元，如果跟代購買，等於就是讓代購業者持續坐大，雖然說代購也是賺工錢，但漲到太離譜，真的讓人無法接受。

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，越到中秋越難買到。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，天天都會有人舉牌「代購不用等」。（民眾提供）

