為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市身障學童勇攀高樹挑戰自我 家長感動盼每年都舉辦

    南市在開學前舉辦攀樹夏令營活動，邀請身心障礙學童及家長一起參與。（南市社會局提供）

    南市在開學前舉辦攀樹夏令營活動，邀請身心障礙學童及家長一起參與。（南市社會局提供）

    2025/08/24 11:19

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局辦理身心障礙學童暑期營隊深獲家長好評，在開學前追加辦理2天1夜「森呼吸‧村相見夏令營」，共30名身心障礙學童及家長參加。首次參與攀樹活動一名自閉症學童原本有點抗拒，最後勇敢攀上高樹完成自我挑戰，並逐步融入團體互動，讓家長十分感動。

    南市社會局表示，很多家長反映身心障礙學童因障礙限制很難參與坊間夏令營，為了讓不同身分、背景的孩子都享有一樣多元的暑期體驗，社會局連續3年辦理身心障礙學童暑期營隊。今年7月探索自然夏令營深獲好評，民眾反映希望加開場次，因此8月特別加開了一場，特別規劃攀樹體驗，為參與的身心障礙學童及家長們創造美好夏日回憶。

    這次活動，第一日安排攀樹體驗，次日則探訪生態農村。孩子們在活動中嘗試了很多從來沒有經驗過的，令人感動的一幕來自一對母子參與者，小佑是一位自閉症學童，首次參與攀樹活動時略顯抗拒，在志工全程陪伴參與及耐心引導下，他勇敢嘗試並完成挑戰。活動結束時，母親相當感謝。她說，透過活動及志工引導，發現孩子自己也可以做得到，希望未來每年都能繼續辦理，讓更多家庭受益。

    社會局郭乃文表示，透過暑期營活動激發學童的潛能，促進親子之間的互動與關係，也讓家庭重新找回共同成長的步調。她感謝成大行為醫學研究所及高醫大心理學系學生及學生志工一對一全程協助，讓身心障礙學童留下快樂的暑期回憶。

    南市社會局連3年辦理身心障礙學童暑期營隊，深獲家長好評。（南市社會局提供）

    南市社會局連3年辦理身心障礙學童暑期營隊，深獲家長好評。（南市社會局提供）

    學生志工一對一全程協助身心障礙學童體驗攀樹活動。（南市社會局提供）

    學生志工一對一全程協助身心障礙學童體驗攀樹活動。（南市社會局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播