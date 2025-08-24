教育部祖父母節結合AI科技 孫子教阿嬤做「呷卡多」梗圖

教育部今日在科學教育館舉辦祖父母節園遊會活動，教育部次長朱俊彰和終身教育司長梁學政，與參加活動的祖孫同歡。（記者林曉雲攝）

2025/08/24 11:17

〔記者林曉雲／台北報導〕很多雙薪家庭是靠阿公阿嬤幫忙帶孫，今（24）日是祖父母節，教育部在科學教育館舉辦祖父母節慶祝活動。教育部次長朱俊彰表示，長者或小朋友透過節慶活動，表達平常生活中不易說出的情感，今年祖父母節結合AI科技，推出「AI在線的回憶」主題，共有202件作品，從祖孫一起參與元宵節、迎媽祖等活動，到地方小吃碗粿、地瓜圓的製作，與父母、祖父母一起做沙包等，充滿祖孫共創的溫度。

一份民間統計，粗估阿公阿嬤幫忙照顧孫子女的比例達40％，而行政院主計總處家庭收支調查，祖孫家庭的比例近1％、約9萬戶。教育部自2011年起推動祖父母節，倡導祖孫間互動及家庭代間情感連結。

朱俊彰致詞時以自己孩子和阿嬤互動小故事為例說，過去一年他調派加拿大，阿嬤和孫子女LINE視訊時，反覆用台語提醒「要乖、呷卡多」，孩子們起初不懂，後來才理解，這是阿嬤擔心他們在國外生活、在學校適應狀況，所以叮嚀要聽老師的話，也要注意身體健康，回國後孩子還教阿嬤作「要乖、呷卡多」手機梗圖。

朱俊彰表示，教育部希望透過全國的「祖孫同樂、全台共學」祖父母節活動，在快速變動時代裡，讓大家慢下來，好好陪伴身邊親人，並將心意與話語透過活動展現出來，同時在家庭教育與高齡學習上繼續努力，營造世代共融的溫暖。

全國共有202件作品投件，選出8件優勝作品，例如「記憶中的燈火」從自製燈籠說起，代代相傳的不只是節慶，更是家的溫度與記憶的光；「米線的味道」則將祖孫情深藏在米線與玩具店裡，讓平凡日常化為珍貴回憶；「鼓聲中的記憶：我與阿嬤的廟會人生」用AI重現阿嬤的廟會記憶，祖孫攜手傳承信仰與文化，呈現溫暖的跨時代連結。

園遊會設置18個攤位，包括中華祖父母關懷協會的三秒疊杯、台灣圖書館的祖孫併做臆物產、海洋科技博物館的認識台灣海域、海洋生物博物館帶大家透過拼圖學習海洋生物各種部位，另金車文教基金會香草花束DIY課程等，搭配限量闖關紀念品贈送及現場抽獎，獎品包含氣炸鍋、電動牙刷、筋膜槍、果汁機及超商禮券等。

教育部今日在科學教育館舉辦祖父母節活動，祖孫共同帶來精彩表演。（記者林曉雲攝）

