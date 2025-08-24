為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮耗資1527萬裝漁港起重機 閒置6年損壞銹蝕遭停用

    花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內耗資1527萬元在石梯漁港設置固定式起重機等設施，但完工後沒用過就遭停用。（記者王錦義攝）

    花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內耗資1527萬元在石梯漁港設置固定式起重機等設施，但完工後沒用過就遭停用。（記者王錦義攝）

    2025/08/24 11:13

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府在2017年向中央爭取「花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫」，耗資1500多萬元在花蓮、石梯漁港裝置固定式起重機，由於事前規劃不良，從2019年完工至今從未吊起一架漁船過，閒置多年目前已銹蝕損壞，遭工安檢查單位勒令停止使用，被審計部提出檢討。縣府指出，已委請技師做結構評估鑒定，待報告出爐會再跟中央相關單位洽詢後處理方式。

    監察院審計部近期針對去年度花蓮縣總決算提出審核報告內容指出，花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內提報「花蓮縣漁港機能改善與多元化利用建置新興計畫」，其中耗資1527萬元在花蓮漁港及石梯漁港設置固定式起重機等設施，供漁民吊放漁船上岸進行修繕，但前置規劃作業未考量緊鄰海邊迎風面不利環境因素，後續須辦理變更設計，及未依契約圖說辦理驗收，致竣工檢查缺失改善期間長達1年5個月，影響工程進度及延宕啟用時程，直到2019年底才完成驗收。

    審計部報告指出，計畫又未於石梯及花蓮漁港公共設施新建工程招標前，妥善處理竣工後之維護管理事務，法定專業技術人力未及時到位，致設施新建完成並取得竣工檢查合格證後，遲無法依計畫使用提供漁船每年預計上架41艘的服務。且因未辦理財產登記及保固期間定期檢查，2021年經勞動部職業安全衛生署指定代檢機構檢查，發現設備多處損壞銹蝕，遭勒令停止使用。

    監察院檢討報告認為，花蓮縣府事前計畫規劃不當，施工期間又延宕長達1年5個月，完工後財產管理不善，未妥善處理竣工後的維護管理事務，法定專業技術人力未及時到位，閒置多年後鏽蝕無修復計畫或後續處置措施，任令漁港漁業公共設施損壞，無法發揮應有財物效益等缺失，函請縣政府查明妥適處理。

    縣府農業處回應說，當初新建起重機廠商確實有依規定按圖施工，兩座固定式起重機經多次地震結構恐受到影響，縣府已委請結構技師公會做鑒定評估，報告出爐後待確認設施的保管年限，會再請示中央相關單位如審計部、農業部等後續處理方式。

    花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內耗資1527萬元在花蓮漁港設置固定式起重機等設施，但完工後沒用過就遭停用。（記者王錦義攝）

    花蓮縣府在前縣長傅崐萁任內耗資1527萬元在花蓮漁港設置固定式起重機等設施，但完工後沒用過就遭停用。（記者王錦義攝）

