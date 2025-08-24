台南「魚頭君」帶路 深度探訪府城愛情產業鏈

8月號「魚頭君帶路」帶領民眾深度探訪府城愛情產業鏈。（南市觀旅局提供）

2025/08/24 11:03

〔記者王姝琇／台南報導〕七夕情人節將至，台南市觀旅局吉祥物「魚頭君」帶路，從拜月老、拍婚紗、吃喜餅到求生子的過程，結合台南的宗教信仰、禮俗及民間傳說，讓遊客深度探訪府城底蘊深厚的愛情產業鏈，體驗台南獨有的七夕氛圍。

觀旅局長林國華表示，8月號「魚頭君帶路」推出求姻緣、談戀愛、論嫁娶、求生子等系列介紹，參拜「府城六大月老」，走訪網友精選8大約會勝地，還有台南婚紗特色街區、品嚐結婚生子必吃的特色美食、參拜送子神明廟宇等愛情文化體驗。

另外，南市文化局「2025台南七夕嘉年華」活動，以「巷仔Niau玩月老紅線」為主軸，透過線下裝置及線上推播，讓「巷仔Niau」化身月老，帶大家玩紅線，體驗台南獨有的七夕氛圍。

市長黃偉哲說，台南這座愛情城市擁有眾多月老廟，還有適合牽手散步的浪漫景點，每年七夕也有相關文創設計與節慶，因此到台南來除了吃喝玩樂，也能祈求一段受到神明祝福的好姻緣，一起體驗充滿地方特色與人間況味的愛情觀光旅行。

「魚頭君帶路」於「台南旅遊網」（https://reurl.cc/zYda4e）官方粉絲團不定期推出，電子方式發行，節省印刷、運輸、倉儲等成本，在提供旅客旅遊資訊的同時，也符合節能減碳的潮流，民眾可下載高解析度版本，作為每次出遊計畫的參考。

浪漫情人節結合宗教與文創，大觀音亭月老旁也出現「巷仔Niau」裝置藝術。（記者王姝琇攝）

